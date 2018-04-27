Он родился без рук… Но только посмотрите на его картины!

Поляк Мариуш Кедзерский обрел известность благодаря своим уникальным графическим работам. Особенно хорошо у него получаются портреты, в которых художнику удается отразить внутренний мир человека.

Но Мариуш заслуживает восхищения не только потому, что мастерски передает игру света и тени. Он фактически родился без рук, что делает его занятия живописью удивительным подвигом!

Из-за редкой генетической патологии верхние конечности парня недоразвиты. В детстве он даже не мог держать карандаш, но, не смотря на это, у него была мечта — рисовать. И Мариуш сделал все, чтобы ее исполнить.

Глядя на картины этого парня трудно догадаться, что их нарисовал человек с ограниченными физическими возможностями.

Мариуш очень любит путешествовать по миру. Он садится рисовать прямо посреди оживленных площадей крупных городов.

Художник рассказывает, что он побывал во многих мегаполисах. И что вокруг него всегда собираются очень интересные и веселые люди. Мариуш хочет своим примером вдохновлять других и доказать, что границы есть только в нашей голове.

Парень уже выработал свою манеру и свой уникальный стиль. Вряд ли кто-то осмелится сказать, что его успех незаслуженный.

Самое главное, что Мариуш делает успехи не только в живописи, но и на любовном фронте. Недавно он сделал своей девушке предложение, и она согласилась стать его женой.

Мариуш Кедзерский призывает нас верить в лучшее, в свою мечту и свои силы. Если вас тоже вдохновил этот парень, поделитесь статьей с друзьями!