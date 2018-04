Интересные события в Москве c 27 по 29 апреля 

Большой концерт 30 Seconds to Mars, новый фильм о королеве панка Вивьен Вествуд, режиссерский и тренерский дебют Данилы Козловского , мультипликационное путешествие Леонардо да Винчи за сокровищами и другие способы хорошо и интересно провести выходные.

Фильм «Тренер»

Фильм «Вествуд: Панк, икона, активист»

“Я была как с другой планеты”, — любила говорить о себе дизайнер Вивьен Вествуд. Картина «Вествуд: Панк, икона, активист» не столько про моду, сколько про революцию, воплотившуюся в одном конкретном человеке. Вествуд — это действительно образ целого поколения: политактивистка, создатель костюмов для Sex Pistols и бизнесвумен. Фильм Лорны Такер вышел на экраны в рамках фестиваля фильмов «Пионеры моды», посвященного кинокартинам о дизайнерах.

Спектакль «Бег»

Альбион. Персональная выставка Мэта Коллишоу

Мэт Коллишоу — знаковая фигура в истории британского современного искусства, один из основателей и лидеров движения молодых британских художников. Коллишоу интересуют темы иллюзии и желания, которыми он оперирует, разрушая и подвергая сомнению повседневное восприятие привычных образов. «Мое вдохновение подпитывают события из прошлого, подавлявшиеся или удерживавшиеся на расстоянии, из них рождаются новые идеи», — говорит он. Выставку можно увидеть в Gary Tatintsian gallery, вход свободный.

Леонардо: Миссия Мона Лиза

Итальянский (ну а чей же еще?) мультфильм о Леонардо да Винчи, Джоконде и сокровищах. Художник живет спокойной и мирной жизнью, посвятив себя изобретательству. Во всем ему помогает друг Лоренцо, а вот красивая Джоконда насмехается над его странными идеями. Однажды в город забредает человек, упомянувший о потерянном сокровище, которое еще никому не удавалось найти. Узнав об этом, герои отправляются в путешествие.

Концерт 30 Seconds to Mars

Концерт звезд американской альтернативы 30 Seconds to Mars в «Олимпийском» приурочен к большому европейскому туру. 30 Seconds to Mars — это Джаред Лето Шеннон Лето и Томо Милишевич. За время существования группа продала 15 миллионов копий альбомов во всем мире, ежегодно их концерты собирают полные залы и стадионы. Любопытный факт — группа даже попала в Книгу рекордов Гиннесса за самый продолжительный гастрольный тур в истории. Сейчас 30 Seconds to Mars работают над пятым студийным альбомом, релиз которого запланирован в этом году. Концерт состоится 28 апреля, начало в 19:00. Стоимость билетов от 3000 рублей.