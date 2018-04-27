Интересные события в Москве c 27 по 29 апреля

Большой концерт 30 Seconds to Mars, новый фильм о королеве панка Вивьен Вествуд, режиссерский и тренерский дебют Данилы Козловского , мультипликационное путешествие Леонардо да Винчи за сокровищами и другие способы хорошо и интересно провести выходные.

Фильм «Тренер»

Режиссерский дебют актера Данилы Козловского, снятый в преддверии Чемпионата мира по футболу. В центре сюжета — история нападающего сборной России Юрия Столешникова . В решающем матче со сборной Румынии он ошибается при попытке пробить пенальти и сборная проигрывает. В результате разгоревшегося скандала Юрий вынужден оставить карьеру игрока и уехать в маленький город, где начинает работать тренером в местном футбольном клубе. На роли в фильме пробовались около трех тысяч профессиональных футболистов, в результате из них отобрали 200 человек. Среди них — бывший полузащитник «Левадии» Алан Гатагов и нападающий «Казанки» Дмитрий Сычев . Сам Козловский играет тренера.

Фильм «Вествуд: Панк, икона, активист»

“Я была как с другой планеты”, — любила говорить о себе дизайнер Вивьен Вествуд. Картина «Вествуд: Панк, икона, активист» не столько про моду, сколько про революцию, воплотившуюся в одном конкретном человеке. Вествуд — это действительно образ целого поколения: политактивистка, создатель костюмов для Sex Pistols и бизнесвумен. Фильм Лорны Такер вышел на экраны в рамках фестиваля фильмов «Пионеры моды», посвященного кинокартинам о дизайнерах.

Спектакль «Бег»

“Бег”, по воспоминаниям жены Михаила Булгакова , была любимой пьесой писателя и нелюбимой — Сталина. Поэтому в 1928 году пьесу об истории белогвардейского движения запретили ставить во МХАТе и ее премьера состоялась лишь в 1957 году в Сталинграде (сейчас Волгоград). Режиссер Юрий Бутусов говорит, что «Бег»для него — это состояние человека, проснувшегося после сна, в котором его преследовал кошмар. «А утром ты обретаешь покой… Ты один, очень тихо, в соседней комнате спят родные, все хорошо, и ты спокоен и счастлив». Спектакль покажут в театре имени Вахтангова 27 апреля. Начало в 19:00, стоимость билетов от 400 рублей.

Альбион. Персональная выставка Мэта Коллишоу

Мэт Коллишоу — знаковая фигура в истории британского современного искусства, один из основателей и лидеров движения молодых британских художников. Коллишоу интересуют темы иллюзии и желания, которыми он оперирует, разрушая и подвергая сомнению повседневное восприятие привычных образов. «Мое вдохновение подпитывают события из прошлого, подавлявшиеся или удерживавшиеся на расстоянии, из них рождаются новые идеи», — говорит он. Выставку можно увидеть в Gary Tatintsian gallery, вход свободный.

Леонардо: Миссия Мона Лиза

Итальянский (ну а чей же еще?) мультфильм о Леонардо да Винчи, Джоконде и сокровищах. Художник живет спокойной и мирной жизнью, посвятив себя изобретательству. Во всем ему помогает друг Лоренцо, а вот красивая Джоконда насмехается над его странными идеями. Однажды в город забредает человек, упомянувший о потерянном сокровище, которое еще никому не удавалось найти. Узнав об этом, герои отправляются в путешествие.

Концерт 30 Seconds to Mars

Концерт звезд американской альтернативы 30 Seconds to Mars в «Олимпийском» приурочен к большому европейскому туру. 30 Seconds to Mars — это Джаред Лето Шеннон Лето и Томо Милишевич. За время существования группа продала 15 миллионов копий альбомов во всем мире, ежегодно их концерты собирают полные залы и стадионы. Любопытный факт — группа даже попала в Книгу рекордов Гиннесса за самый продолжительный гастрольный тур в истории. Сейчас 30 Seconds to Mars работают над пятым студийным альбомом, релиз которого запланирован в этом году. Концерт состоится 28 апреля, начало в 19:00. Стоимость билетов от 3000 рублей.

Выставка «Генеральная репетиция»

В Московском музее современного искусства открылся междисциплинарный проект совместно с фондом V-A-C, под названием «Генеральная репетиция». «Заимствуя структуру и приемы театральной постановки, он пересматривает устоявшиеся способы экспонирования искусства и взаимодействия со зрителями. „Генеральная репетиция“ разбита на три акта и предлагает посмотреть на художественные произведения как на действующие лица, обладающие собственной биографией, характером и ролями, которые меняются в зависимости от сценария», — говорят кураторы выставки. Стоимость входного билета — 350 рублей.

Фестиваль Kid’s Party Fest

С 28 по 29 апреля в Даниловском Event Hall состоится фестиваль детских праздников Kid’s Party Fest. В программе: выставка работ декораторов и флористов, студий аэродизайна, кондитеров, фотографов и видеографов, кейтеринговых компаний. Также будет дегустация лучших детских тортов и сладостей. Развлекать гостей станут 100 аниматоров со всей России. Фишка фестиваля — цвет. В этом году цветом года выбран ультрафиолетовый и всем посетителям фестиваля, пришедшим в нем, обещают розыгрыш подарков. Фестиваль будет работать оба дня с 12:00 до 20:00, вход свободный по предварительной регистрации на сайте.