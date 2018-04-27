Художники посвятили работы Дню охраны труда

25 апреля в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» открылась выставка детских работ, выполненных ребятами из объединения «Волшебная кисть» посвященная такому празднику, как День охраны труда.

Всемирный день охраны труда также является международным днём памяти рабочих, получивших производственные травмы. Ребятам, как будущим профессионалам, рассказали о том, как это важно — соблюдать технику безопасности в школе и, в будущем, на рабочем месте, а также объяснили, каким образом можно отстоять свое право на охрану труда, если работодатель будет не слишком добросовестен.

Художники, получив новые знания, приступили к рисованию — выставку этих оптимистичных конкурсных работ можно будет увидеть в ГБУ «М КЛУБ», корпус 1505​