Ещё
Художники посвятили работы Дню охраны труда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Художники посвятили работы Дню охраны труда 

Управа района Крюково 25 минут назад
25 апреля в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» открылась выставка детских работ, выполненных ребятами из объединения «Волшебная кисть» посвященная такому празднику, как День охраны труда.
Всемирный день охраны труда также является международным днём памяти рабочих, получивших производственные травмы. Ребятам, как будущим профессионалам, рассказали о том, как это важно — соблюдать технику безопасности в школе и, в будущем, на рабочем месте, а также объяснили, каким образом можно отстоять свое право на охрану труда, если работодатель будет не слишком добросовестен.
Художники, получив новые знания, приступили к рисованию — выставку этих оптимистичных конкурсных работ можно будет увидеть в ГБУ «М КЛУБ», корпус 1505​
Управа района Крюково: последние новости
"Родители и я - дружная семья". Подготовка идет полным ходом Крюковский ансамбль дает по концерту в день Библионочь 2018 "Магия книги"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей4
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру26
Фадеев собирается представить новый бойз-бэнд2
Как уходили знаменитости16
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение