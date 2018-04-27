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Павел Пепперштейн проиллюстрировал книгу для Louis Vuitton
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Павел Пепперштейн проиллюстрировал книгу для Louis Vuitton 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Louis Vuitton выпускают четыре новых книги из серии Travel Book — коллекции книг о путешествиях. Каждая книга выходи в сотрудничестве с художниками со всего мира, как молодыми, так и знаменитыми. Одну из новых книг, посвященную Праге, проиллюстрировал Павел Пепперштейн — он создал для нее акварельные рисунки и коллажи. Сейчас их можно увидеть на выставке «Пражские сказки» в Мультимедиа Арт Музее, она проходит до 3 июня. Сама книга Louis Vuitton Travel Book «Pavel Pepperstein Prague» поступит в продажу 3 мая. Другие новые книги серии — «Cuba», «Rome» и «Route 66», а всего в Louis Vuitton Travel Book входят 17 книг.
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