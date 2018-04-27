Московский художник Борис Матросов добился признания своих авторских прав на объект «Счастье не за горами», размещенный в Перми на берегу реки Камы напротив Речного вокзала. Первоначально объект был создан для подмосковного фестиваля ландшафтных объектов «АртПоле», куратором которого была Айдан Салахова, тогда владелица Айдан Галереи. В Перми он обосновался в 2009 году после прошедшей в музее PERMM выставки «МосквАполис» и сопутствующего ей фестиваля уличной культуры и современного искусства «Живая Пермь», однако там он уже был размещен без указания авторства. Став местной достопримечательностью и одним из символов города, «Счастье» используется и в коммерческих целях — ряд компаний начал выпуск сувенирной продукции с использованием объекта, однако, в большинстве случаев, без ведома художника и соблюдения его авторских прав. 25 апреля 2018 года стало известно, что просьба художника, обращенная к городской администрации Перми, будет удовлетворена, и 12 июня 2018 года, в день празднования Дня России и Дня города, в Перми рядом с объектом будет официально установлена табличка «Арт-объект „СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ“, автор Борис Матросов, 2009». По мнению Бориса Матросова, «этот шаг безусловно можно считать первой победой на пути к признанию авторских прав современного художника в России». Адвокат Матросова Петр Арсеньев пояснил: «Планов взимать какие-то поборы у художника нет, хотя предприниматели обращались к нему за согласием на использование изображения. Теперь Борис имеет право реагировать на нарушение авторских прав, как и любой художник».
Источники: Борис Матросов, администрация города Перми