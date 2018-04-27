Ещё
Борис Матросов добился признания своих авторских прав на объект «Счастье не за горами»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Борис Матросов добился признания своих авторских прав на объект «Счастье не за горами» 

АртГид 2 часа назад
Фото: АртГид
Московский художник Борис Матросов добился признания своих авторских прав на объект «Счастье не за горами», размещенный в Перми на берегу реки Камы напротив Речного вокзала. Первоначально объект был создан для подмосковного фестиваля ландшафтных объектов «АртПоле», куратором которого была Айдан Салахова, тогда владелица Айдан Галереи. В Перми он обосновался в 2009 году после прошедшей в музее PERMM выставки «МосквАполис» и сопутствующего ей фестиваля уличной культуры и современного искусства «Живая Пермь», однако там он уже был размещен без указания авторства. Став местной достопримечательностью и одним из символов города, «Счастье» используется и в коммерческих целях — ряд компаний начал выпуск сувенирной продукции с использованием объекта, однако, в большинстве случаев, без ведома художника и соблюдения его авторских прав. 25 апреля 2018 года стало известно, что просьба художника, обращенная к городской администрации Перми, будет удовлетворена, и 12 июня 2018 года, в день празднования Дня России и Дня города, в Перми рядом с объектом будет официально установлена табличка «Арт-объект „СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ“, автор Борис Матросов, 2009». По мнению Бориса Матросова, «этот шаг безусловно можно считать первой победой на пути к признанию авторских прав современного художника в России». Адвокат Матросова Петр Арсеньев пояснил: «Планов взимать какие-то поборы у художника нет, хотя предприниматели обращались к нему за согласием на использование изображения. Теперь Борис имеет право реагировать на нарушение авторских прав, как и любой художник».
Источники: Борис Матросов, администрация города Перми
АртГид: последние новости
«Лежащая обнаженная» Модильяни выставлена на Sotheby’s с рекордным эстимейтом Объявлен шорт-лист премии Тернера-2018 Музей Метрополитен выбрал новый тренд — «трансисторические» кураторские стратегии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру26
Как уходили знаменитости16
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей4
Волшебные преображения звёзд
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение