3 мая пройдет лекция «Искусство фотографии в пост-советской и пост-индустриальной России»

Москва, 27 апреля 2018 г. Лекция «Искусство фотографии в пост-советской и пост-индустриальной России» состоится в Винтажном зале ЦСИ Винзавод 3 мая. Событие проводится в рамках параллельной программы юбилейной выставки Best of Russia.

Павел Кассин, фотограф, фотодиректор ИД «Коммерсантъ» (2013-2018) проанализирует трансформацию российской фотографии на примере снимков «Ъ», создавшего и представившего новый язык фоторепортажа в России в 1990-2017-е годы.

"Коммерсантъ" внес существенный вклад в современную журналистику, построенную на фактах и информации, которым читатели привыкли доверять. Основанный в 1988 году корреспондентом журнала «Огонек» Владимиром Яковлевым как кооператив «Факт», «Ъ» стал лидером рынка независимой прессы.

Вход свободный, по регистрации: https://winzavodart.timepad.ru/event/713385/

О лекторе:

Павел Кассин более 30 лет работает в политической фотожурналистике, с 1988 года освещал все важнейшие политические события для западных и российских СМИ ( "Der Spiegel" "Le Monde" , «Stern», «Toronto Star», ИА «Синьхуа» , «Коммерсантъ» и др.). Работал как военный фотограф на вооруженных конфликтах бывшего СССР и современной России. Лауреат и участников многочисленных выставок, премий и проектов.

О проекте Best of Russia:

Best of Russia — беспрецедентный проект, в котором могли принять участие как известные, так и начинающие фотографы. Каждый год фотоконкурс проходил в нескольких номинациях, лучшие снимки по результатам анонимного голосования жюри проекта публиковались в альбоме и входили в экспозицию Best of Russia. За десять лет выставки Best of Russia посетили более миллиона человек, в конкурсе приняли участие почти 300 000 фотографий и десятки тысяч авторов.

Куратор и руководитель проекта Best of Russia — Лина Краснянская

