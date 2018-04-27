Объявлен шорт-лист премии Тернера-2018

Объявлен шорт-лист номинантов на премию Тернера-2018. За премию, вручаемую в 33-й раз, будут соревноваться четыре претендента. Forensic Architecture — состоящий из 16 человек арт-коллектив, основанный в Лондонском университете и завоевавший известность работами с сообществами, пострадавшими от социального и политического насилия. Среди работ Forensic Architecture последнего времени номинацию заслужил проект, созданный для Documenta 14 и разоблачающий участие немецкой службы внутренней безопасности в убийстве по расовым мотивам в Касселе. 49-летний Наим Мохаймен, художник, родившийся в Лондоне и выросший в Дакке, Бангладеш, номинирован за работы, представленные на Documenta 14 и в MoMA PS1 в Нью-Йорке. Этот видеохудожник исследует постколониальную идентичность и миграцию. 44-летняя Шарлотт Проджер, родившаяся в Борнмуте и ныне живущая и работающая в Глазго, номинирована за свою персональную выставку в Кунстхалле Бергена, включавшую фильм Bridgit, снятый ею на iPhone, устройство, которое она воспринимает как протез. Родившийся в Новой Зеландии 30-летний видеохудожник Люк Уиллис Томпсон номинирован за снятый на 35-мм пленку немой фильм-портрет Даймонд Рейнольдс, чей бойфренд был застрелен полицией в Миннесоте, — шокирующее событие, которое она транслировала в своей ленте в Facebook. Премия Тернера основана в 1984 году и является одной из самых известных в мире премий в области визуальных искусств. Ее обладателем может стать любой художник, работавший и выставлявший свои работы в Великобритании за последний год. Ранее премия присуждалась художникам в возрасте до 50 лет, но в 2017 году возрастные ограничения были сняты. Работы всех четырех номинантов будут представлены на выставке в Тейт Британ, открывающейся в сентябре 2018 года. Победитель, которому предстоит получить приз в £25 тыс., будет объявлен в декабре.