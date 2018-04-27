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Малоизвестные работы Дали и Пикассо представили в Дзержинске
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Малоизвестные работы Дали и Пикассо представили в Дзержинске 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Выставка работ Сальвадора Дали и Пабло Пикассо «Рапсодия страсти» открылась в Дзержинском краеведческом музее. Зрителям представлено более 30 малоизвестных произведений великих художников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.
Посетители музея увидят графические работы Пикассо и дали из частных коллекций США и Франции. Литографии и рисунки представляют собой иллюстрации к пьесам Маркиза де Сада, Фернана Кроммелинка, а также к мемуарам Казановы.
Выставка рассчитана на зрителей старше 16 лет. Посетить ее можно будет до 17 июня.
Напомним, три новых выставки открылись в нижегородском «Арсенале».
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