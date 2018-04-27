Малоизвестные работы Дали и Пикассо представили в Дзержинске

Выставка работ Сальвадора Дали и Пабло Пикассо «Рапсодия страсти» открылась в Дзержинском краеведческом музее. Зрителям представлено более 30 малоизвестных произведений великих художников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

Посетители музея увидят графические работы Пикассо и дали из частных коллекций США и Франции. Литографии и рисунки представляют собой иллюстрации к пьесам Маркиза де Сада , Фернана Кроммелинка, а также к мемуарам Казановы.

Выставка рассчитана на зрителей старше 16 лет. Посетить ее можно будет до 17 июня.

Напомним, три новых выставки открылись в нижегородском «Арсенале».