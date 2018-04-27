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Школьники могут бесплатно попасть в галерею «Беляево»
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Школьники могут бесплатно попасть в галерею «Беляево» 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
В рамках проекта «Музеи-детям» школьники могут бесплатно побывать в одном из 90 музеев города. Акция распространяется и на галерею «Беляево» (Профсоюзная, 100). Всем желающим побывать в ней ребятам необходимо иметь при себе социальную карту или карту «Москвенок».
Карту нужно приложить к специальному считывателю на кассе, отмеченной вывеской «Здесь школьник может получить бесплатный билет». Взрослый может бесплатно пройти в музей с группой от восьми до 10 детей, а если ребят 11 и больше, сопровождать их могут двое взрослых.
Также на Юго-Западе Москвы школьники могут получить бесплатный билет в галерее «Нагорная» (улица Ремизова, дом 10), а также Государственном Дарвиновском музее (улица Вавилова, дом 57).
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