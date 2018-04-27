Артамонов: вторую очередь музея история космонавтики в Калуге сдадут в 2018 году

ТАСС , 27 апреля. Строительство второй очереди Музея истории космонавтики в Калуге завершится в 2018 году. Об этом на внеочередном заседании гордумы сообщил в пятницу губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

"Нам нужно завершить в этом году строительство второй очереди музея истории космонавтики. Да, это федеральная стройка, но мы делаем все от нас зависящее, чтобы все проблемы, которые там возникли, порешать, и обязательно ввести объект в эксплуатацию в этом году. Нужно благоустроить всю территорию, которая прилегает к Музею истории космонавтики, к Инновационно-культурному центру с включение в состав территории парка Циолковского", — сказал губернатор.

Он также отметил, что новый Музей истории космонавтики и территория вокруг него должны стать любимым местом для жителей области и гостей региона в рамках проекта «Россия — родина космонавтики».

Как сообщалось ранее, первый камень второй очереди Музея истории космонавтики заложили в Калуге 12 апреля 2014 года. Строительство объекта приостанавливалось из-за финансовых проблем.

Музей космонавтики в Калуге — первое в мире и крупнейшее в РФ хранилище, созданное при непосредственном участии генерального конструктора Сергея Королева Юрия Гагарина . Музей открыт в 1967 году, здесь более 60 тыс. единиц хранения.

Общая площадь нового корпуса Музея истории космонавтики составит около 12 тыс. кв. м., что почти в четыре раза превышает площадь существующего здания. Он позволит увеличить пропускную способность музея более чем в два раза — до 400 тыс. человек. «По проекту трехэтажное здание высотой 20,5 м будет врезано в существующий склон береговой линии и выйдет наклонной стеклянной плоскостью главного фасада в сторону Яченского водохранилища. Предусмотрено соединение существующего корпуса и будущего подземным переходом», — добавили в пресс-службе.