Юбилею начала телевещания в Костроме посвятят большую выставку 

Сегодня в музее истории Костромского края откроется выставка, посвященная юбилею начала телевещания в нашем городе. Она называется «От лампы к цифре. К 60-летию начала телевещания в Костроме», сообщает филиал РТРС «Костромской ОРТПЦ».
Организаторы выставки проделали большую работу, чтобы наполнить экспозицию. Экспонаты и архивные документы посвящены истории развития Костромского телевидения. Многие предметы пролежали в архивах долгое время, но почти все они исправны.
Костромичи увидят хронологическую линейку телевизоров от КВН-49 до современной «плазмы», увидите различия в качестве картинки.
Открытие выставки состоится в 15:00 в музее на ул. Дзержинского, 9