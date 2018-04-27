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Юбилею начала телевещания в Костроме посвятят большую выставку
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Юбилею начала телевещания в Костроме посвятят большую выставку 

k1news.ru 40 минут назад
Фото: k1news.ru
Сегодня в музее истории Костромского края откроется выставка, посвященная юбилею начала телевещания в нашем городе. Она называется «От лампы к цифре. К 60-летию начала телевещания в Костроме», сообщает филиал РТРС «Костромской ОРТПЦ».
Организаторы выставки проделали большую работу, чтобы наполнить экспозицию. Экспонаты и архивные документы посвящены истории развития Костромского телевидения. Многие предметы пролежали в архивах долгое время, но почти все они исправны.
Костромичи увидят хронологическую линейку телевизоров от КВН-49 до современной «плазмы», увидите различия в качестве картинки.
Открытие выставки состоится в 15:00 в музее на ул. Дзержинского, 9
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