Около 11 тыс. собак примут участие в интернациональной выставке собак «Евразия-2018»

Об этом заявила управляющий директор Российской кинологической федерации (РКФ) Виктория Воропай в ходе пресс-конференции, посвященной выставке.

«В выставке «Евразия-2018» примут участие около 11 тыс. российских и зарубежных собак, почти 300 пород — как популярные в России, так и редкие в нашей стране. Общее количество гостей составит около 40 тыс. человек», — заявила В. Воропай.

Она отметила, что на выставке будут представлены такие редкие породы, как гасконско-сентожская гончая, пойтевин, сербская трехцветная гончая, бразильский терьер, мюнстерлендер и бракк франсэ.

«Кроме того, на выставке пройдет дог-шоу, чемпионат по флайболу, чемпионат по танцам с собаками и конкурс костюмов для собак», — уточнила В. Воропай.

РКФ проведет интернациональную выставку собак «Евразия-2018» 5-6 мая в МВЦ «Крокус Экспо». В рамках выставки будет организован ряд военно-патриотических и показательных мероприятий с участием кинологических подразделений Росгвардии и ФТС.