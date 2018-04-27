Дни открытых дверей пройдут в Центре народных художественных промыслов Югры

Центр народных художественных промыслов и ремесел Югры откроет свои двери для посетителей. 28 апреля и 2 мая в Центре пройдут Дни открытых дверей. В рамках мероприятия посетители смогут бесплатно посмотреть выставки, посвящённые истории Югры и России — «Небесная богиня», «Русская история», «Отражение древности». На выставке «Из рук в руки» представлены работы участников Межрегиональной детско-юношеской научно-практической конференции «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее».

Также гостям центра предложат поучаствовать в необычном мастер-классе по росписи «Павлопосадский платок». Ребята будут учиться творить сообща, в команде. Узнать интересующую информацию можно по номеру: 7 (3467) 32-22-06