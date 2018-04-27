9 утерянных шедевров искусства

Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика». Предметы искусства — одна из любимых инвестиций богатых людей. Очень многие богачи покупают дорогие картины, статуи или другие шедевры, рассматривая это как инвестицию. Но бывает и так, что предметы искусства исчезают. Либо их крадут, либо они исчезают при более загадочных обстоятельствах. В любом случае, каждое исчезновение шедевра— настоящая загадка для поклонников искусства. Ниже мы расскажем о 10 шедеврах, которые были утеряны.

"Закат в Монмажуре" — картина нидерландского художника Винсента ван Гога, написанная в Арле в 1888 году. Картина «Закат в Монмажуре» была написана в июле 1888 года, при этом по какой-то причине она не была подписана Винсентом ван Гогом. После смерти художника в 1890 году картина находилась в коллекции его брата Тео. На обратной стороне холста сохранился номер 180, сделанный во время описи коллекции Тео ван Гога. После смерти Тео ван Гога в 1891 году картина оставалась у его вдовы Йоханны ван Гог-Бонгер, а в 1901 году она была продана французскому арт-дилеру Морису Фабру. В 1908 году картина была куплена норвежским промышленником Кристианом Николаи Мюстадом. По словам его родственников, вскоре после покупки картина была показана французскому послу в Швеции, который предположил, что это либо явная подделка, либо случилась ошибка при атрибуции картины. После этого картина хранилась на чердаке, и про неё стало известно только после смерти Мюстада в 1970 году. В 1991 году родственники Мюстада предлагали музею ван Гога проверить подлинность этой картины, но тогда пришли к заключению, что она не принадлежит кисти ван Гога. В результате тщательного исследования, проведённого специалистами музея Винсента ван Гога Луи ван Тилборгом и Тейо Медендорпом, удалось доказать, что картина всё-таки была написана ван Гогом. Об этом было объявлено 9 сентября 2013 года. Картина выставлена в музее с 24 сентября 2013 года.

"Спаситель мира" — картина Леонардо да Винчи, которая долгое время считалась утраченной. Её заказчиком обычно называют короля Франции Людовика XII. Несколько эскизов хранятся в Виндзорском замке. Сохранилось порядка 20 работ леонардесков на этот сюжет. В 2011 году отреставрированная версия полотна из коллекции баронета Кука была представлена на выставке произведений Леонардо в Лондонской национальной галерее как сильно испорченный оригинал Леонардо, законченный, возможно, кем-то из его мастерской. В ноябре 2017 года она была продана на аукционе «Кристис» за $400 млн (450 млн с учётом комиссии), став самым дорогим произведением искусства в истории.

Нимрудский лев — бесценный пример финикийского искусства 8-9 века до нашей эры. Он пропал «в возрасте» уже нескольких тысяч лет во время войны в Ираке. Это был один из самых ценных экземпляров в Иракском национальном музее в Багдаде. Британский музей после такого ужасного происшествия выкупил оставшиеся в Багдаде нимрудские скульптуры из слоновой кости, чтобы они впредь хранились в безопасности.

Янтарная комната — знаменитый шедевр искусства XVIII века, бесследно исчезнувший во время Второй мировой войны. В отделке преимущественно использовался янтарь — большой кабинет состоял из янтарных панелей, украшений и панно. Создана немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, затем подарена Петру I, после чего дополнена зеркальными пилястрами под руководством Ф. Б. Растрелли, так как размеры изначального янтарного кабинета были гораздо меньше того помещения, где она была выставлена в России. Считалась жемчужиной летней резиденции российских императоров в Царском Селе.

Картину «Исследование Веласкеса III» настигла печальная участь — считается, что она была уничтожена Френсисом Бэконом, который вообще любил уничтожать свои произведения. В 1999 году обнаружились предыдущие картины серии, и многие историки считают, что и третью еще можно найти. Всего вариаций на тему Веласкеса было 45.

Гобелен из Байё — памятник средневекового искусства, представляющий собой вышивку по льняному полотну шириной 48/53 см и длиной 68,38 м. Изображает сцены подготовки нормандского завоевания Англии и битвы при Гастингсе, создан в конце XI века. Гобелен был обнаружен в конце XVII века в Байё, где он по традиции раз в год выставлялся в местном соборе. Первые репродукции ковра были опубликованы в 1730-х гг. Бернаром де Монфоконом. В период Великой Французской революции некоторые республиканцы из Байё хотели сделать из ковра покрытие для повозки с военной амуницией, но один из адвокатов, понимавший ценность ковра, спас его, предоставив другую ткань. В 1803 г. Наполеон вывез гобелен в Париж с целью пропаганды планируемого французского вторжения в Англию. Однако, когда план вторжения провалился, его возвратили в Байё. Там он и хранился в свёрнутом виде, пока его не захватили представители германского Аненербе. Бо∎льшую часть Второй мировой войны гобелен провёл в подземельях Лувра. В настоящее время гобелен выставлен в специальном музее в Байё, причём, во избежание ухудшения состояния этого произведения искусства, он помещён под стекло, а в комнате поддерживается специальное слабое освещение.

Единственное свидетельство существования фрески «Жнец» Хуана Миро — это несколько черно-белых фотографий. Работа высотой в два этажа была выполнена для испанского павильона на Всемирной выставке в Париже. В тот год на выставке был настоящий накал страстей: в павильоне СССР — скульптурный манифест советских республик «Рабочий и колхозница», немецкий павильон был построен гитлеровским архитектором Шпеером, а в испанском рядом с работой Миро красовалась сама «Герника». После окончания выставки фреску передали в дар испанскому правительству, а что случилось с ней дальше — никому не известно.

"Туалет дамы" Яна ван Эйка также считается утерянной картиной. То изображение, которое дошло до наших дней — это копия, которая сделана его учениками. В настоящий момент копия картины хранится в Fogg Museum Гарвардского университета.

La Navicella — базилика на холме Целий в Риме, посвящённая Богородице. Название la Navicella происходит от одноименного фонтана у церкви в виде античного судна. Базилика возведена около 820 года при папе Пасхалии I на фундаменте прежних построек. Со времен этого времени в апсиде сохранилась мозаика с Мадонной (держит в руке платок), ангелами и папой Пасхалием I (с квадратным нимбом), преклоняющим колено перед Богородицей. В нижней части апсиды представлены фрески Ладзаро Бальди, изображающие Иоанна Крестителя и апостола Иоанна. Вну∎три для постройки использовались античные колонны ионического и коринфского ордера. По приказу кардинала Джованни де Медичи (будущий папа Лев X) церковь в 1513 г. была перестроена в стиле эпохи Возрождения: сохранился кессонный потолок церкви с белыми рельефами на голубом фоне и великолепный фасад базилики работы Андреа Сансовино. В одном из боковых нефов находятся 2 античных римских саркофага, найденные при раскопках, также под церковью были найдены руины зданий III века.