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Вышел роман южноуральского художника Сергея Зыболова
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Вышел роман южноуральского художника Сергея Зыболова 

АиФ 35 минут назад
Фото: АиФ
Роман южноуральского художника-сюрреалиста Сергея Зыболова «Дежавю. Любовь» вышел в свет в конце апреля.
На прилавках сетевых книжных магазинов это художественное произведение не встретить, не тот тираж, однако книгу можно приобрести через интернет-магазины в печатном или электронном виде.
На Южном Урале Сергея Зыболова многие знают как художника-сюрреалиста, который активно участвует в художественных выставках. Роман «Дежавю. Любовь» — первая книга Сергея, на написание которой ушло 20 лет. Роман внушительный — 480 страниц. Герои произведения много работают, иногда отдыхают. И вот к каждому из них приходит любовь. Роман нельзя отнести к фантастике, хотя действие происходит в несколько другой реальности, он повествует о жизни в современном мире, о ее быстротечности, о вечных ценностях, о дружбе и, конечно же, о любви.
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