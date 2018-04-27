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В Витебске открылась выставка работ Марка Шагала и европейского авангарда
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В Витебске открылась выставка работ Марка Шагала и европейского авангарда 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Залы Арт-музея — это увлекательное путешествие в мир художника, который отражен в 100 цветных и черно-белых литографиях и ксилографиях. Пространство выставки сознательно разделено организаторами вернисажа на две параллельные анфилады: на первом этаже представлены работы Марка Шагала, а на втором — его друзей и единомышленников, художников европейского авангарда: Жоржа Брака, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Фернана Леже, Альберто Джакометти, Антони Тапиеса.
А всего в музейных запасниках тысячелетнего Витебска собрано около трехсот оригинальных графических работ, включая офорты и аква¬тинты. Среди них есть и иллюстрации к поэме Николая Гоголя «Мертвые души», серии цветных литографий на тему «Библия» и цикла «Двенадцать колен Израиля». Гордостью музея считаются и более ста произведений графики европейских мастеров.
Все выставленные работы, сообщила БЕЛТА директор музея Ирина Воронова, — оригиналы и находятся в его собственности. Правда, на родине Шагала их не выставляли уже более трех лет. Долгое время его шедевры украшали экспозиции нескольких крупнейших европейских музеев и даже представляли Беларусь в рамках проекта «Культурная столица Европы».
Возможность увидеть эти произведения, по словам Вороновой, ценители искусства получили благодаря немецкому коллекционеру Генриху Манделю. Свой первый дар музею он сделал еще в 1993 году. С тех пор пополнение фондов музея графическими работами Шагала и художников-авангардистов ХХ века стало ежегодной традицией. Благодаря Манделю в витебской коллекции можно увидеть как ранние, так и поздние работы художника.
Генрих Мандель, признается директор музея, — меценат щедрый. Он передал Витебску собрание и своей библиотеки, в частности, журналы, которые издавались в середине ХХ века во Франции небольшим тиражом. «Главная особенность этих изданий в том, что они могли размещать внутри оригинальные графические листы. Благодаря определенной прошивке журналов работы можно изъять изнутри и экспонировать», — отметила Ирина Воронова.
Символично, что выставка национального гения с мировым признанием открылась буквально накануне Великой Победы над фашизмом. Навсегда останется в памяти белорусского народа поэтическое послание Марка Шагала к родным Пенатам, опубликованное 15 февраля 1944 года в Нью-Йорке, куда он перебрался из Франции, спасаясь от фашизма.
Есть в его обращении к героическому городу и белорусскому народу и такие строки: «Я счастлив и горжусь тобой, твоим героизмом, что ты явил и являешь страшнейшему врагу мира, я горжусь твоими людьми, их творчеством и великим смыслом жизни, которую ты построил».
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