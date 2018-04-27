«Винзавод» подарил Третьяковке работы молодых художников 

Фонд поддержки современного искусства «Винзавод» передал Третьяковской галерее работы художников-участников юбилейного цикла «Прощание с вечной молодостью». Раньше галерея никогда не принимала в дар работы современных художников. Среди художников, чьи работы были подарены, — Арсений Жиляев, Егор Кошелев, проект Urban Fauna Lab, Евгений Гранильщиков, Группировка «ЗИП», Дмитрий Венков и другие. Сами работы — монументальная живопись, графика, видеоинсталляции, шелкография, скульптура, граффити и другие медиа. Презентация передачи произведений станет первой частью проекта «Новые молодые в Новой Третьяковке. Дар Винзавода». Некоторые работы уже можно увидеть в холле и внутреннем дворе Новой Третьяковки на Крымском валу.