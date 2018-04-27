Королевская библиотека Бельгии восстановит более 10 тыс. редких гравюр XVI и XVII веков

БРЮССЕЛЬ, 27 апреля. / ТАСС /. Бельгийская Королевская библиотека проведет реставрацию более 10 тыс. редких и уникальных гравюр, датируемых XVI и XVII веками.

Как сообщается на сайте библиотеки, все эти работы были созданы известными художниками из Нидерландов, Германии и Франции.

На первой стадии реставрационной программы «Европейские гравюры от Дюрера до Рембрандта» были отобраны самые редкие и ценные экземпляры брюссельской коллекции, среди которых — работы Рембрандта, Дюрера и ван Дейка. Специалистам предстоит очистить гравюры от кислоты в составе бумаги, которая со временем начинает угрожать сохранности произведений искусства.

"Бумага для гравюры — это не просто материал фона, но база, дающая фактуру и основу для печати изображения, и ее роль очень важна. Любая бумага несет в себе главный компонент, чаще всего это целлюлозная или хлопковая составляющая. Для того, чтобы размягчить сырец и должным образом его переработать, часто использовали кислотные растворы. Со временем кислота, содержащаяся в бумаге, разъедает ее. Сейчас подобными технологиями не пользуются, так как это крайне опасное и вредное производство", — рассказал ТАСС доцент Московской государственной художественно-промышленной академии им. Строганова, член правления Московского союза художников Александр Рыжкин.

"Технологии гравюры старых мастеров чрезвычайно сложны, почти ювелирны. Каждая школа, каждая мастерская хранила свои секреты творчества. Реставраторам предстоит очень интересная и невероятно сложная работа: разгадать тайны старых мастеров и воссоздать прекрасное графическое искусство, открыв его широкой публике", — заключил эксперт.