Документы Главархива Москвы сохраняют историю архитектурных памятников столицы

Экспозиция посвящена истории двух уникальных культовых сооружений Москвы — церкви Святого великомученика Димитрия Солунского и Страстного женского монастыря. Памятники отечественной истории и архитектуры были эстетическим и духовным украшением старой московской площади у Тверских ворот.

В основу выставочного проекта легли письменные документы, живопись, графика и фотографии, предоставленные Главархивом Москвы, Российским государственным архивом древних актов, Государственным Историческим Музеем и другими партнерами.

Исторический интерес представляют материалы из Архивного фонда столицы — документы об обследовании центральными государственными реставрационными мастерскими Наркомпроса церкви Дмитрия Солунского у Тверских ворот в 1922 г. и Страстного монастыря в 1932 г. Среди фотографий — снимки Страстной площади 1924-1936 гг.

Выставка продлится до 31 марта 2019 года.

Место проведения: город Москва, улица Тверская, дом 14, ГМКЦ «Интеграция».