Ещё
Документы Главархива Москвы сохраняют историю архитектурных памятников столицы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Документы Главархива Москвы сохраняют историю архитектурных памятников столицы 

Главное архивное управление города Москвы 1 час назад
Фото: Главное архивное управление города Москвы
Экспозиция посвящена истории двух уникальных культовых сооружений Москвы — церкви Святого великомученика Димитрия Солунского и Страстного женского монастыря. Памятники отечественной истории и архитектуры были эстетическим и духовным украшением старой московской площади у Тверских ворот.
В основу выставочного проекта легли письменные документы, живопись, графика и фотографии, предоставленные Главархивом Москвы, Российским государственным архивом древних актов, Государственным Историческим Музеем и другими партнерами.
Исторический интерес представляют материалы из Архивного фонда столицы — документы об обследовании центральными государственными реставрационными мастерскими Наркомпроса церкви Дмитрия Солунского у Тверских ворот в 1922 г. и Страстного монастыря в 1932 г. Среди фотографий — снимки Страстной площади 1924-1936 гг.
Выставка продлится до 31 марта 2019 года.
Место проведения: город Москва, улица Тверская, дом 14, ГМКЦ «Интеграция».
Главное архивное управление города Москвы: последние новости
С 1804-го по 1917-й: чем удивит выставка об истории московской пожарной охраны В Главархиве Москвы покажут фильм «Валерий Гаврилин. Весело на душе» «108 минут, которые потрясли мир»: где посмотреть редкие снимки Юрия Гагарина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как люди худеют на телешоу: фото до и после8
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру28
Как уходили знаменитости16
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей5
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение