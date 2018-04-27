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Городской фестиваль рисунков «Герои Горького» стартовал в Дзержинске
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Городской фестиваль рисунков «Герои Горького» стартовал в Дзержинске 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Городской фестиваль рисунков «Герои Горького» стартовал в Дзержинске Конкурс рисунков «Герои Горького» на лучшую иллюстрацию по мотивам произведений Максима Горького стартовал в Дзержинске. Мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения классика.
Организаторы фестиваля — администрация Дзержинска и МБУ «Центральная библиотечная система».
«Художественное наследие Максима Горького велико, а влияние на судьбы нашего Отечества, да и всего мира огромно. Наша цель — привлечь внимание детей, подростков и молодёжи к творчеству Горького, его биографии и произведениям», — рассказали организаторы.
Принять участие в конкурсе могут дети и подростки до 16 лет. Рисунок должен быть выполнен на листе формата А3 в любой технике, оформлен в бумажное паспарту белого цвета (поля 2 см). На оборотной стороне работы нужно указать: ФИО, возраст художника, название работы, ФИО педагога (если рисунок был выполнен под руководством преподавателя художественной школы или студии) и телефон для связи.
Подать заявку можно до 21 мая. Рисунки принимаются в юношеском отделе Дома книги (пр-т Циолковского, 21г). Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (8313) 25-53-21; (8313) 26-40-61.
26 мая в День города на площадке «Книжный бульвар» будет оформлена выставка с работами участников, где состоится голосование за рисунки, по итогам которого будут определены лучшие работы.
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