В Гатчинском районе стартует туристический сезон

В субботу, 28 апреля, в Гатчине в кинотеатре «Победа» будет дан официальный старт началу туристического сезона в Гатчинском районе. В кинотеатре «Победа» будут представлены десять музеев Гатчинского района. В этот день можно будет узнать подробнее о музеях и их экспозициях, о нестандартных и удивительных экскурсиях. В ходе выставки будут организованы пешеходные миниэкскурсии по историческому центру Гатчины.

Музеи готовят интерактивные программы для гостей выставки и квест для школьников, победители которого получат семейные билеты на 4 лица в любой музей района на выбор. Также пройдет фотоконкурс, по условиям которого нужно в буклете проставить штампы каждого из участвующих в выставке музеев, с 1 по 30 мая посетить любой музей Гатчинского района, выложить в ВКонтакте запись об этом событии с фотографиями и хэштегом #НЕскучныйГМР. Авторы самых интересных рассказов и фотографий получат специальные призы.

Информационно-туристский центр Гатчинского района познакомит школьных преподавателей и классных руководителей с «Живыми уроками в Гатчинском районе». Это общероссийский проект, в который Ленинградская область вступила в прошлом году, направлен на развитие детского туризма и популяризацию национальных историко-культурных, природных ценностей. Учителя получат информацию об интересных туристических маршрутах по Гатчинскому району.

Выставка «Прогулка по Гатчинскому району» будет работать с 10 до 15 часов. Вход свободный. Гатчина, пр-т 25 Октября, д. 5 (кинотеатр «Победа»)