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В Брюсселе состоялось шоу традиционной китайской одежды
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В Брюсселе состоялось шоу традиционной китайской одежды 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Брюссель, 27 апреля /Синьхуа/ — В четверг в Брюссельском центре китайской культуры состоялась церемония открытия выставки «Из Шанхая в Брюссель: выставка женского платья „ципао“. На мероприятии присутствовали более 200 китайских и иностранных гостей.
Брюссель, 27 апреля /Синьхуа/ — В четверг в Брюссельском центре китайской культуры состоялась церемония открытия выставки „Из Шанхая в Брюссель: выставка женского платья „ципао“. На мероприятии присутствовали более 200 китайских и иностранных гостей.
Брюссель, 27 апреля /Синьхуа/ — В четверг в Брюссельском центре китайской культуры состоялась церемония открытия выставки „Из Шанхая в Брюссель: выставка женского платья „ципао“. На мероприятии присутствовали более 200 китайских и иностранных гостей.
Брюссель, 27 апреля /Синьхуа/ — В четверг в Брюссельском центре китайской культуры состоялась церемония открытия выставки „Из Шанхая в Брюссель: выставка женского платья „ципао“. На мероприятии присутствовали более 200 китайских и иностранных гостей.
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