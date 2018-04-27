В Брюсселе состоялось шоу традиционной китайской одежды

Брюссель, 27 апреля / Синьхуа / — В четверг в Брюссельском центре китайской культуры состоялась церемония открытия выставки «Из Шанхая в Брюссель: выставка женского платья „ципао“. На мероприятии присутствовали более 200 китайских и иностранных гостей.

Брюссель, 27 апреля /Синьхуа/ — В четверг в Брюссельском центре китайской культуры состоялась церемония открытия выставки „Из Шанхая в Брюссель: выставка женского платья „ципао“. На мероприятии присутствовали более 200 китайских и иностранных гостей.

Брюссель, 27 апреля /Синьхуа/ — В четверг в Брюссельском центре китайской культуры состоялась церемония открытия выставки „Из Шанхая в Брюссель: выставка женского платья „ципао“. На мероприятии присутствовали более 200 китайских и иностранных гостей.

Брюссель, 27 апреля /Синьхуа/ — В четверг в Брюссельском центре китайской культуры состоялась церемония открытия выставки „Из Шанхая в Брюссель: выставка женского платья „ципао“. На мероприятии присутствовали более 200 китайских и иностранных гостей.