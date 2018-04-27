Музей «Сундучок игрушек» в Вологде получит новое помещение

Экспозиция, которая открылась в художественной школе имени В. Н. Корбакова, будет расширяться, а значит, потребуются дополнительные площади. Возможно, музей игрушек переедет в библиотеку на Советском проспекте, 48. Такой вариант обсудили во время визита Мэра города Сергея Воропанова в учреждение дополнительного образования.

Напомним, первый на Вологодчине музей игрушек открылся в художественной школе 21 апреля. Инициатором его создания стала преподаватель Елена Ильина. Основная часть экспонатов — из ее коллекции. Это порядка 200 игрушек — от традиционных кукол-скруток до фабричных игрушек времен Советского Союза, которых мастер собирала более 30 лет.

«Они собирались естественным путем: нравились — покупала. Их просто нельзя не купить: они обладают удивительной энергетикой. К тому же, я работала в отделе народного искусства и поэтому постоянно общалась с мастерами. А любой мастер, чем бы он не занимался, все равно делал игрушки», — рассказала историю создания своей коллекции Елена Ильина.

«Такой музей в художественной школе — это гармоничное явление. Игрушка — начало всей культуры, именно через нее маленький человек познает мир. В нашей школе дети изучают историю культуры, историю искусства, историю костюма, и, конечно, игрушка во многих вопросах служит наглядным пособием», — рассказала директор художественной школы имени В. Н. Корбакова Наталья Кулижникова.

Записаться на экскурсию в музей можно на сайте школы. Организаторы уверены, он будет востребован, поэтому сейчас рассматривается возможность расширить экспозицию. Для этого уже подыскали новое помещение — в библиотеке на Советском проспекте, 48. Там располагаются классы художественной школы.

Новый музей организаторы планируют сделать полностью интерактивным, чтобы дети могли не только любоваться, но и играть матрешками, куколками и солдатиками.

«Сегодня нужен такой интерактивный музей, где люди могут потрогать экспонаты, взять в руки, рассмотреть их. Очень правильно, что музей будет расширяться. Когда он переедет на другие площади, там появится игровая комната. Я думаю, это будет пользоваться спросом не только у вологжан, но и у гостей города, станет еще одним туристическим объектом показа», — выразил свое мнение Мэр Города Сергей Воропанов.

«Сундучок игрушек» — лишь один из реализованных проектов художественной школы. У руководителей учреждения есть еще много идей и предложений. Для Мэра Вологды провели экскурсию, показали занятия по изобразительному искусству и прикладному творчеству. Затем вместе с педагогами обсудили возможности развития художественной школы, которая практикует современные подходы в обучении. Например, работают классы, где ребята изучают компьютерную графику как направление художественного искусства. А воспитанница учреждения недавно завоевала серебряную награду на престижных Дельфийских играх, которые прошли во Владивостоке.

«Школа очень востребована у родителей. У нее сильный педагогический состав. И мне очень нравится настрой руководителей, которые не стоят на месте, а постоянно реализуют что-то новое в своей работе. Городские власти, в свою очередь, помогают в создании новых филиалов учреждения. Подразделение на Окружном шоссе, 25 уже работает, а в сентябре этого года откроется еще один филиал — на Пролетарской, 61», — рассказал после встречи с руководством Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Добавим, на данный момент в пяти филиалах школы имени В. Н. Корбакова обучается 1500 детей.