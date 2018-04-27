В новое помещение переедет музей «Сундучок игрушек» в Вологде

Выставку, которая открылась в художественной школе имени В. Н. Корбакова на Советском проспекте, посетил Мэр Вологды Сергей Воропанов . Также он оценил возможности и перспективы развития учреждения дополнительного образования, пообщался с педагогами.

«Художественная школа очень востребована у родителей. У нее сильный педагогический состав. И мне очень нравится настрой руководителей, которые не стоят на месте, а постоянно реализуют что-то новое в своей работе. Городские власти, в свою очередь, помогают в создании новых филиалов учреждения. Подразделение на Окружном шоссе, 25, уже работает, а в сентябре 2018 года откроется еще один филиал — на Пролетарской, 61», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Школа, в которой обучается 1500 детей, активно практикует современные подходы в обучении. Например, работают классы, где ребята изучают компьютерную графику как направление художественного искусства. А воспитанница учреждения недавно завоевала серебряную награду на престижных Дельфийских играх, которые прошли во Владивостоке.

Музей игрушек, еще одно интересное направление развития. В его основе коллекция, собранная преподавателем Еленой Ильиной. В экспозиции 200 игрушек — от традиционных кукол-скруток до фабричных игрушек времен Советского Союза, которых мастер собирала более 30 лет.

«Такой музей в художественной школе — это гармоничное явление. Игрушка — начало всей культуры, именно через нее маленький человек познает мир. В нашей школе дети изучают историю культуры, историю искусства, историю костюма, и, конечно, игрушка во многих вопросах служит наглядным пособием», — рассказала директор художественной школы имени В. Н. Корбакова Наталья Кулижникова.

Как считают организаторы, музей будет востребован, экспозиция будет расширяться, а значит, потребуются дополнительные площади. Возможно, музей игрушек переедет в библиотеку на Советском проспекте, 48. Такой вариант обсудили педагоги с Мэром Вологды.

Новый музей организаторы планируют сделать полностью интерактивным, чтобы дети могли не только любоваться, но и играть матрешками, куколками и солдатиками.

«Сегодня нужен такой интерактивный музей, где люди могут потрогать экспонаты, взять в руки, рассмотреть их. Очень правильно, что музей будет расширяться. Когда он переедет на другие площади, там появится игровая комната. Я думаю, это будет пользоваться спросом не только у вологжан, но и у гостей города, станет еще одним туристическим объектом показа», — выразил свое мнение Мэр Города Сергей Воропанов.

Добавим, записаться в музей игрушки можно на сайте художественной школы.