«Магия талисмана»: челябинский татуировщик получил престижную европейскую награду

Татуировщик Антон Михаленков во второй раз стал призёром престижного международного конкурса дизайнеров A’ Design Awards & Competition. Челябинец представил новую серию минималистичных работ, объединённых тематикой «талисманы». Подробнее о них и своём участии в творческом состязании художник рассказал 74.ru.

— Меня вдохновила магическая тема талисманов, — рассказал Антон. — Считается, что они приносят людям счастье, удачу и оберегают от злых сил. В современном мире талисманом может быть что угодно: предмет, животное, музыка, изображение и даже татуировка. Каждый человек придаёт своему талисману особое значение и по-особенному относится к нему. У кого-то из носителей моих работ талисманом стал персонаж из мультфильма, у других — воплощение личных образов и ассоциаций. Однажды я делал девушке татуировку лошадки, которую мы рисовали с игрушки.

У Антона более 10 лет опыта академического рисунка

У Антона художественное образование. После окончания вуза он успел поработать графическим дизайнером в издательстве, затем занимался дизайном интерьера и проектированием мебели. Искусством татуировки увлёкся около трёх лет назад. Азам учился у Алексея Барышникова — одного из опытнейших тату-мастеров на Урале. О том, почему он сменил холст на тело, художник ранее рассказывал в интервью 74.ru.

На конкурс в 2017 году Антон отправил серию минималистичных работ

Назвать точное число набитых им за эти годы татуировок Антон затрудняется. Говорит, что воплотил в жизнь более сотни своих задумок. Все они уникальны и не дублируют друг друга.

— Настоящая татуировка должна быть индивидуальной. Она несёт в себе образ человека, дополняет его. Гораздо интереснее носить на себе эксклюзивную работу художника, как аксессуар. И неинтересно делать 20 волков в разных ракурсах или львов в коронах, — отметил Антон Михаленков. — Я хочу увести татуировку в сторону искусства. И сегодня она уже повторяет путь современного искусства, в котором неважна максимально реалистичная передача натуры. Такая графика требует подготовленного человека, который будет воспринимать какие-то абстрактные вещи. К примеру, пчела необязательно должна выглядеть как настоящая. И она при этом ещё выиграет в образе. Индивидуальные работы — живые, отличающиеся — не зависят от времени и моды. Их любит сам носитель татуировки, независимо от того, будет ли сегодня в моде реализм или нет.

Работы Антона второй год не оставляют жюри премии равнодушными

В A’ Design Awards челябинец участвует во второй раз. В прошлом году за свои работы он взял серебряную медаль, в этом — железную. Всего между победителями распределяют медали пяти уровней: железную, бронзовую, серебряную, золотую и платиновую. Отдельной номинации, посвящённой графике в татуировках, в конкурсе нет. Поэтому челябинец каждый раз подаёт заявку в номинации «Графика и дизайн визуальных коммуникаций». В ней в основном участвуют создатели афиш, календарей, книг, ежедневников, обложек музыкальных альбомов, а также различных буклетов. Заявки поступали из Японии, США, Китая, России и других стран.

Персонаж мультфильма Хаяо Миядзаки «Унесённые призраками» стал талисманом для клиента Антона

Победителями этой самой большой и представительной международной премии в области дизайна по итогам 2017 года признаны 1962 человека из 100 стран в 99 различных дисциплинах. Их оценивали более 200 судей, в числе которых дизайнеры мирового уровня, журналисты и предприниматели.

Церемония награждения призёров пройдёт в Италии. Организаторы уже прислали Антону Михаленкову билеты на неё, но из-за скачков курса валюты художник не уверен, что сможет поехать на Апеннины.

Плюсом к сертификатам победители получат эксклюзивное место на выставке лучших проектов года в Италии. В то же время организаторы конкурса уже начали приём заявок на участие в соревновании в следующем году.