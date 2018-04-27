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Мультимедийная выставка Шишкина в Ростове продлена из-за небывалого ажиотажа
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Мультимедийная выставка Шишкина в Ростове продлена из-за небывалого ажиотажа 

Деловое сообщество 47 минут назад
Фото: Деловое сообщество
Проект, посвященный жизни и творчеству великого русского художника, начал работу 21 апреля. Планировалось, что 30 числа выставка завершит свою работу. Однако пресс-служба «Донэкспоцентра» заявила о продлении выставки до 9 мая из-за многочисленных просьб ростовчан.
Подобный живой интерес неудивителен, ведь проект впечатляющ. Подлинники картин из запасников Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко соседствуют с анимированными полотнами. Таких мультимедийных картин более сотни, среди полотен есть картины, экспонирующиеся в Третьяковской галерее и Русском музее. Кроме того, специально из Елабужского дома-музея на выставку в Ростов доставили 150 предметов повседневного обихода Ивана Шишкина.
Также на выставке впервые представлены раритеты, до этого ни разу не показывавшиеся публике. Например, графические работы Ивана Шишкина или картины его второй жены Ольги Лагоды-Шишкиной. Главная задача выставки, по мнению организаторов, не развлечь, а просветить о жизни художника.
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