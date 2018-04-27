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В музее «Зюзинская волость» прошло апрельское именинное чаепитие.
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В музее «Зюзинская волость» прошло апрельское именинное чаепитие. 

Каховка 49 минут назад
Фото: Каховка
25 апреля старожилы района Зюзино собрались именинное чаепитие, чтобы поздравить именинников.
В начале собрания собравшиеся просмотрели публикации в газете «Наша Каховка», которая вышла 13 апреля. Потом на интерактивной доске показали отсканированные фотографии и документы, которые недавно принесла в музей Вера Викторовна Кондратенко, урождённая Сковородова. Перед просмотром «Именинного апрельского альбома» поздравили именинников с днём рождения, а всех собравшихся с наступившей весной и пожелали всем активного долголетия в обществе и музее. Также обсудили важный вопрос об оформлении новой комнаты, выделенной музею. Общее собрание единогласно поддержало предложение выделить общественные средства на изготовление родословных и постеров для фриза «Крестьянские семьи». После обсуждения накрыли стол и пели хором любимые песни.
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