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В Севастополе после реставрации открыли Оборонительную башню на Малаховом кургане
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В Севастополе после реставрации открыли Оборонительную башню на Малаховом кургане 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Большая Москва
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Оборонительная башня времен Крымской войны (1853-1856) на Малаховом кургане в Севастополе торжественно открыта в субботу после реставрации.
"После возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской федерации наш музей получил возможность обрести новую жизнь, святые для каждого россиянина и севастопольца Малахов курган, Исторический бульвар, Сапун-гора будут реконструированы и отреставрированы. Эта работа уже обретает реальные черты. Сегодня мы отрываем первую очередь обновленной музейной экспозиции и отреставрированную Оборонительную башню Малахова кургана", — сказал Николай Мусиенко, директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя на торжественном мероприятии.
Оборонительная башня Малахова кургана — одно из немногих фортификационных сооружений середины XIX века, сохранившихся в Севастополе. Во время первой обороны Севастополя (1854-1855) башня служила укрытием для солдат, в ней размещались штаб начальника четвертой дистанции оборонительной линии контр-адмирала В. И. Истомина, перевязочный пункт, склад боезапасов.
С 23 февраля 1963 года в башне открыта экспозиция Музея героической обороны и освобождения Севастополя, которая раскрывает роль Малахова кургана в обороне города 1854-1855 годов.
В 2018 году Музей героической обороны и освобождения Севастополя провел масштабную реставрацию башни.
Ей вернули первоначальный облик, установили современное экспозиционно-выставочное и техническое оборудование. В обновленной экспозиции представили материалы из фондов музея: гравюры, фотографии, награды, обмундирование и вооружение русской армии, предметы военного быта периода Крымской войны. А на втором этаже появилась новая музейная экспозиция, посвященная «информационной войне» середины XIX века между участниками Крымской войны: Россией, Великобританией и Францией.
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