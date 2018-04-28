В СЗАО заработала выставка «Опаленные войной»

В СЗАО начала свою работы выставка «Опаленные войной». Это уже 13 выставка из цикла ежегодных экспозиций картин «Память». Работы, который представлены на выставке, посвящены самому кровавому событию XX столетия — Великой Отечественной Войне. В этом году красными нитями на экспозиции проходят темы дети и война.

-Это наша дань всем тем, кто вынес из своего детства воспоминания об ужасах той войны, о тех кто, невзирая на возраст, приближал долгожданный День Победы — рассказали в администрации выставочного зала

Жители Москвы смогут насладиться работами как юных художников из детской школы, так и работами художников из творческого союза России. Помимо этого на выставке представлены документальные фотографии с тех страшных лет.

Вытавка будет работать до 13 мая. Насладиться экспозицией можно в любой день, кроме понедельников, так как в выставочном зале выходной день. Располагается экспозиция по адресу: бульвар Яна Райниса, д. 19, корп. 1. Ответы на все интересующие вопросы можно плучить по телефону: 8 (499) 493-14-67. (ср)