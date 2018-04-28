Ещё
В СЗАО заработала выставка «Опаленные войной»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В СЗАО заработала выставка «Опаленные войной» 

Управа района Хорошево-Мневники 3 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В СЗАО начала свою работы выставка «Опаленные войной». Это уже 13 выставка из цикла ежегодных экспозиций картин «Память». Работы, который представлены на выставке, посвящены самому кровавому событию XX столетия — Великой Отечественной Войне. В этом году красными нитями на экспозиции проходят темы дети и война.
-Это наша дань всем тем, кто вынес из своего детства воспоминания об ужасах той войны, о тех кто, невзирая на возраст, приближал долгожданный День Победы — рассказали в администрации выставочного зала
Жители Москвы смогут насладиться работами как юных художников из детской школы, так и работами художников из творческого союза России. Помимо этого на выставке представлены документальные фотографии с тех страшных лет.
Вытавка будет работать до 13 мая. Насладиться экспозицией можно в любой день, кроме понедельников, так как в выставочном зале выходной день. Располагается экспозиция по адресу: бульвар Яна Райниса, д. 19, корп. 1. Ответы на все интересующие вопросы можно плучить по телефону: 8 (499) 493-14-67. (ср)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
Выставка живописи открылась в Хорошево-Мневниках Складывать оригами научат в СЗАО Набор в камерный хор под руководством Ольги Островской открылся в Хорошево-Мневниках
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После «Евровидения»: что стало с победителями1
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы50
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
Киноляпы, которые никто не замечал24
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение