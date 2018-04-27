В мае проект «Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы» будет представлен в Екатеринбурге

"Отправной точкой в региональном турне масштабного исторического арт-проекта ТАСС стал Екатеринбург — столица Урала и родина первого президента России Бориса Николаевича Ельцина , — прокомментировал генеральный директор агентства Сергей Михайлов . — В рамках этого проекта мы хотим рассказать и показать самые удивительные, неожиданные и малоизвестные факты о прошлом и настоящем различных регионов нашей страны и зарубежья. Мы благодарим Ельцин Центр за возможность показать наш проект и историю страны именно на этой совершенно новой и общественно значимой площадке России".

"Мы очень рады, что нам удалось договориться о демонстрации выставки «Главные кадры» в Ельцин Центре. Это действительно проект очень высокого профессионального качества — и с точки зрения содержания, и с точки зрения выставочного проектирования. «Главные кадры» в Ельцин Центре, ядром которого является музей первого президента России, приобретают особый смысл. История России в XX веке, которой посвящена значительная часть нашей музейной экспозиции, естественным образом будет продолжена архивными фотографиями ТАСС, и эффект от такого синтеза, уверена, будет очень мощным", — говорит первый заместитель исполнительного директора Президентского фонда Б. Н. Ельцина Людмила Телень

В рамках одного выставочного пространства посетители смогут увидеть фотоэкспозицию и стать участниками культурной программы.

Выставка «Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы» охватывает почти целое столетие — с 1920-х годов и до наших дней. В 20 тематических разделах зрители увидят свыше тысячи исторических снимков, авторами которых стали более 250 фотокорреспондентов, работавших в агентстве в разные годы прошлого века и в разных городах и республиках бывшего СССР.

Премьерой показа «Главных кадров» в Екатеринбурге станет новый раздел — «ТАССвердловск», посвященный истории и развитию Урала. Кроме того, в экспозиции будут представлены фотографии первого президента России Бориса Ельцина. Автор большинства снимков — собственный корреспондент Фотохроники ТАСС по Свердловской области Анатолий Грахов, призер World Press Photo в 1956 и 1980 гг., а также других престижных международных и российских выставок и конкурсов. На протяжении 30 лет в своих репортажах он рассказывал стране и миру о том, чем живет Урал. В его выразительных работах запечатлены не только производственные достижения гигантов советской индустрии, но и люди труда — рабочие, инженеры, артисты, политики, спортсмены и многие другие, — все те, кто создавал славу и гордость страны.

Передать неповторимую атмосферу прошлого помогут не только дизайнерские решения, но и современные технологии и исторические экспонаты.

Так, технология «звуковой душ» позволит услышать рассказы фотографов ТАСС об истории создания известных фоторабот, ставших победителями престижного международного конкурса фотожурналистики World Press Photo. Раскрыть интересные подробности из жизни героев фотографий, узнать о связанных с ними событиях, увидеть черно-белые снимки в цвете или в движении помогут технологии дополненной реальности в специально разработанном для «Главных кадров» мобильном приложении «ТАССнимки» для Android и iOS.

Мультимедийная инсталляция «Река времени», представленная в виде огромного экрана, будет беспрерывно демонстрировать поток фотографий ТАСС о сегодняшней жизни России и мира.

Специально для выставки из фондов агентства и Политехнического музея в Екатеринбург будут доставлены подлинные образцы ретро-техники, на которой работали журналисты и передавались по СССР и миру текстовые сообщения и фотографии ТАСС.

Напомним, исторический арт-проект «Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы» стал результатом масштабного, не имеющего аналогов в российских СМИ проекта, в ходе которого в течение 2015–2016 годов ТАСС оцифровал, атрибутировал и систематизировал свой исторический фонд фотографий, насчитывающий более 860 тыс. изображений с начала ХХ века.

Премьера проекта прошла с 1 по 24 ноября 2017 года в Москве в ЦВЗ «Манеж» и вызвала большой общественный резонанс. Менее чем за месяц его посетило свыше 60 тыс. москвичей и гостей столицы.

Куратором проекта стала Нина Гомиашвили , основавшая одну из первых московских специализированных фотогалерей «Победа». Организованные ею выставки с успехом проходили не только в России, но и в США, Франции, Швейцарии.

В апреле 2018 года арт-проект «Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы» был удостоен национальной премии в области event-индустрии «Событие года-2017» сразу в двух номинациях «Выставка года» и «Лучшая PR-кампания события». Кроме того, он назван лучшим в области корпоративных коммуникаций и удостоен диплома национальной премии «Серебряный Лучник».