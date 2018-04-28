Культурный центр «Лидер» из Выхина-Жулебина принял участие в форуме «ИмПульс культуры»

В Туле состоялось открытие культурного форума Центрального федерального округа «ИмПульс культуры», в котором приняли участие представители «Лидера» района Выхино-Жулебино. Деятели культуры и искусства, руководители отрасли и региональных учреждений присутствовали на масштабном мероприятии, организация и проведение которого было инициировано губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

В рамках форума во многих учреждениях культуры состоялись открытые мастер-классы и тематические встречи, в которых приняли участие гости из других регионов. «ИмПульс культуры» стал площадкой для обмена опытом и обсуждения современных тенденций. Заместитель директора культурного центра «Лидер» Наталия Серышева выступила с докладом о реализации идей проекта «Культурные центры. Будущее» в Москве, а также о современном подходе к организации таких масштабных проектов и сетевых акций как «Московские сезоны», «Ночь искусств», «Библионочь» и многих других. (то)