9 старых мастеров, изменивших рынок искусства

Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика». Искусство — это особый мир, где, как и везде, есть свои рекорды. Рынок искусства живет своей жизнью, причем зачастую он полон неожиданностей. Ниже мы расскажем о 10 предметах искусства, которые изменили рынок в течении последних 252 лет.

1. «Спаситель мира» Леонардо Да Винчи

В ноябре 2017 года она была продана на аукционе «Кристис» за $400 млн (450 млн с учётом комиссии), став самым дорогим произведением искусства в истории. Эта картина Леонардо да Винчи долгое время считалась утраченной. Её заказчиком обычно называют короля Франции Людовика XII. Несколько эскизов хранятся в Виндзорском замке. Сохранилось порядка 20 работ леонардесков на этот сюжет. В 2011 году отреставрированная версия полотна из коллекции баронета Кука была представлена на выставке произведений Леонардо в Лондонской национальной галерее как сильно испорченный оригинал Леонардо, законченный, возможно, кем-то из его мастерской. На нью-йоркских торгах 15 ноября шаг аукциона составлял беспрецедентные $30-40 млн В итоге картина была продана за 400 млн долларов (450 млн с учётом комиссии аукциона), став самым дорогим в мировой истории произведением искусства. Это вызвало разноречивые отклики среди специалистов: так, Джейсон Фараго из The New York Times характеризовал «Спасителя мира» как довольно заурядное для Высокого Возрождения произведение, не открывающее новых художественных горизонтов. Как выяснила газета The New York Times, картину купил наследный принц Саудовской Аравии. Предполагается, что она будет экспонироваться в новом музее «Лувр Абу-Даби»

2. «Аллегория с Венерой» Тьеполо

Эту картину заказали Тьеполо супруги Контарини по случаю рождения у них долгожданного первенца-наследника. Поэтому не удивительно, что центром композиции «Аллегории» является младенец. История, связанная с этой картиной, является настоящим детективом. В 1964 году искусствовед Дэвид Каррит искал в каталоге работы Джованни Баттиста Тьеполов, итальянского художника. Одна из фраз в каталоге заставила искусствоведа задуматься. О картине «Аллегория с Венерой» было написано, что она «являлась частью фрески на потолке в одном из зданий в районе Мэйфэр, однако ее настоящее местонахождение неизвестно». Последним владельцем Тьеполо был банкир по имени Генри Луис Бишоффшайм. Каррит нашел его адрес в Лондоне и выяснил, что это здание, расположенное в районе Мэйфэр, с тех пор стало зданием посольства Египта. Каррит позвонил в посольство, и его пригласили взглянуть на эту работу. Когда он приехал в посольство, он увидел, что картина действительно была там. Через пять лет она была перенесена, а на ее место поставили копию. В 1969 году картину приобрела Национальная галерея.

3. Парадокс картин Эль Греко

Художник Эль Греко при жизни считался эксцентричным и странным, а его картины описывались как проявление дурного вкуса. На аукционе Christie∎s в 1887 году картина Эль Греко " Христос выгоняет торговцев из храма" была продана за 24 гинеи, что эквивалентно около ∎2 100 по сегодняшним ценам. Вскоре после этого покупатель подарил картину Национальной галерее. Однако к 1900-м годам популярность художника нарастала. Его картины вдохновляли пост-импрессионистов, таких как Поль Сезанн и Поль Гоген. На творчество Пабло Пикассо также оказало влияние творчество Эль Греко. Так, картина «Погребение Христа» была выставлена на аукционе Christie∎s в 2016 году. Эта картина принадлежала частной испанской коллекции, в которой хранилась около сотни лет. Эта картина небольшого размера была продана более чем за $6 млн Теперь же Эль Греко и его творчество занимают достойное место в истории искусств.

4. Единственный портрет Шекспира, сделанный при его жизни

Портрет размером 38 на 54 сантиметра был выполнен неизвестным художником примерно в 1610 году, за шесть лет до смерти великого драматурга. Вероятнее всего, портрет был создан по заказу 3-го графа Саутгемптонского, который был близким другом и покровителем Шекспира. Портрет хранился в семейной коллекции, передаваясь из поколение в поколение. Картина была идентифицирована наследником семьи Кобб, который в 2006 году увидел на выставке в лондонской Национальной портретной галерее копию с портрета Шекспира и осознал, что оригинал картины в течение многих десятилетий висел неопознанным в его семейном доме в Ирландии близ Дублина. Специалисты из Великобритании и Германии провели ряд экспертиз, в частности, дендрохронологическое исследование дубовых досок, на которых написана картина, а также инфракрасный и рентгеновский анализ мазков красок.

В результате было установлено, что картина является аутентичной. Между тем за прошедшие 400 лет картина претерпела и изменения. Одним из них стали добавленные к прическе Шекспира волосы, сделавшие ее более пышной. Это позднее добавление было устранено при реставрации произведения. Неизвестно происхождение надписи над портретом. Она выполнена на латыни и являет собой цитату из оды Горация, посвященной драматургу Поллию — «Principum amicitias!» ("Вождей союзы!"). По мнению исследователей, данная надпись, которая могла быть сделана и автором картины — еще одно свидетельство того, что на портрете изображен именно Шекспир.

5. Приключения герцогини Девонширской

Джорджиана, герцогиня Девонширская, была самой знаменитой женщиной своего времени. Ее портрет кисти Томаса Гейнсборо считался одним из шедевров искусства. Сама же герцогиня в свое время была известна своей бурной светской жизнью и изысканными нарядами. Эта картина долгое время считалась пропавшей, однако в 1830-е годы она была обнаружена в доме над камином одной пожилой школьной учительницы. После того, как она прошла через нескольких коллекционеров, картина попала к Christie∎s в 1876 году. Когда картина была выставлена на аукционе, она произвела настоящую сенсацию. Картину купил Уильям Эгню, в то время картина стала самой дорогой картиной, которая когда-либо продавалась на аукционе. Однако всего через пару дней картину украли, и в течении 25 лет она находилась в США. Вором оказался Адам Уорт. Вообще-то Адам Уорт хотел обменять полотно Гейнсборо на освобождение из тюрьмы своего младшего брательника, но так уж случилось, что того выпустили вскоре после похищения картины без всякого участия Уорта. Лишь в 1901 году, погибая от безденежья, Адам Уорт решил вернуть картину ее законному владельцу и через год после этого умер.

6. «Лот и его дочери» Рубенса

Полотно создавалось Рубенсом в Антверпене в 1613 или 1614 году, по предварительным данным. Работа может похвастаться выдающимися владельцами: это были зажиточные антверпенские купцы, штатгальтер Испанских Нидерландов, император Священной Римской Империи Иосиф I, герцоги Мальборо. Последние повесили картину Рубенса в своем Блейнхемском дворце. В течении 20 лет картина находилась в семейной коллекции в Лондоне, однако в 2016 году было принято решение выставить ее на продажу на аукционе. Картина Рубенса «Лот и его дочери» побила денежный рекорд в категории «Старые мастера» аукционного дома Christie's. Выставленный на лондонских торгах шедевр был продан в четверг, 7 июля 2016 года, за рекордную стоимость в 58,2 миллиона долларов. Стартовая цена картины составляла 28 миллионов.

7. Итальянская история в Великобритании

"Христос между святыми Петром и Павлом" — часть алтарного образа, принадлежащая кисти Пьетро Лоренцетти, одного из родоначальников сиенской школы живописи. Изображение было создано около 1320 года. В 2012 году оно было выставлено на аукцион Christie∎s за ∎1 млн, что стало рекордной ценой для художника. Однако Национальная галерея выступила с заявлением, что необходимо ввести запрет на экспорт изображения до тех пор, пока не найдется покупатель среди жителей Великобритании. На фоне экономического спада в стране это казалось нереальным. Однако случилось чудо — галерея в городе Халл заявила о том, что совместно с Heritage Lottery Fund, the Art Fund и the Bradshaw Bequest, ей удалось собрать необходимую сумму. В итоге картина заняла достойное место в центре Ferens Art Gallery.

8. «Голова музы» Рафаэля

Рисунок под названием «Голова музы», выполненный Рафаэлем, занял первую строчку в списке самых дорогих произведений, проданных на открытых торгах в 2009 году. Покупатель выложил за нее 47,5 миллиона долларов. Продажа установила сразу несколько ценовых рекордов: самая дорогая работа Рафаэля, самый дорогой лот в истории торгов Christie∎s и самая дорогая в истории работа на бумаге. Цена объясняется не только тем, что рисунок принадлежит руке Рафаэля, но и тем, что он является эскизом к знаменитой фреске «Парнас», которая находится в Станца делла Санкьятура (Папский кабинет) в Ватикане.

9. «Сусанна и старцы» Рембрандта

История картины основана на следующем библейском сюжете: в то время как Сусанна обнажённая купалась в своём саду, за ней подглядывали два старика — уважаемые старейшины, которые евреями были избраны судьями, а затем, угрожая обвинить её в прелюбодеянии, пытались добиться от неё совокупления. Сусанна отказалась удовлетворить желание старейшин, была ими ложно обвинена и приговорена за это к смерти, но в последнюю минуту благодаря пророку Даниилу, который допросил старцев раздельно, была спасена. Лжесвидетели были уличены во лжи и казнены. Рембрандт не стал показывать на полотне концовку легенды, он показал именно тот момент, когда старцы решились на нападение. Однако с этой картиной тоже связана настоящая детективная история. В частности, исследователи утверждают, что картины была отредактирована английским художником и коллекционером Джошуа Рейнольдсом, который собирал полотна Рембрандта и питал слабость к мастерам старой школы. По данным учёных, он часто вносил изменения в картины, попадавшие ему в руки. «Редактура» «Сусанны и старцев» относится как раз к тому периоду, когда полотном владел Рейнольдс. Это подтверждают и результаты исследования, проведённого в Великобритании.