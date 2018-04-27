Движение будет перекрыто: по каким улицам пройдет уфимский «Бессмертный полк»

В День Победы, 9 мая, по уже сложившейся традиции в память об участниках Великой Отечественной войны сотни уфимцев пройдут по главным улицам города с портретами своих близких, родственников или знакомых. Построение колонны «Бессмертного полка» начнется в 11 часов на проспекте Октября.

— От остановки городского транспорта «Госцирк» до пересечения с улицей Шафиева колонну формируют учащиеся школ города вместе с родителями. Далее выстроятся студенты вузов и ссузов, за ними — остальные уфимцы, — рассказали организаторы акции.

В 12:00 объявят общегородскую минуту молчания, а в 12:15 начнется шествие в сторону площади имени Ленина.