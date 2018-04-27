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Движение будет перекрыто: по каким улицам пройдет уфимский «Бессмертный полк»
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Движение будет перекрыто: по каким улицам пройдет уфимский «Бессмертный полк» 

ufa1.ru 28 минут назад
Фото: ufa1.ru
В День Победы, 9 мая, по уже сложившейся традиции в память об участниках Великой Отечественной войны сотни уфимцев пройдут по главным улицам города с портретами своих близких, родственников или знакомых. Построение колонны «Бессмертного полка» начнется в 11 часов на проспекте Октября.
— От остановки городского транспорта «Госцирк» до пересечения с улицей Шафиева колонну формируют учащиеся школ города вместе с родителями. Далее выстроятся студенты вузов и ссузов, за ними — остальные уфимцы, — рассказали организаторы акции.
В 12:00 объявят общегородскую минуту молчания, а в 12:15 начнется шествие в сторону площади имени Ленина.
Движение транспорта по проспекту Октября от улицы 50 лет СССР до Шота Руставели будет перекрыто с 10:00 до 14:00  Долгие годы идея шествия буквально висела в воздухе. Еще в 1965 году в Новосибирске школьники вышли 9 Мая на улицы города с фотографиями ветеранов. Однако настоящее рождение «Бессмертного полка» произошло в 2011 году в Томске благодаря инициативе журналистов местных СМИ. Тогда колонна местных жителей впервые прошла по улицам Томска с транспарантами-фотографиями своих близких — воинов Великой Отечественной. В шествии участвовало 6 тысяч человек. А уже на следующий год количество городов, где провели шествие, увеличилось до 15. На следующий год городов стало вдвое больше, и к акции начали присоединяться не только в России, но и на Украине, в Казахстане и Израиле. В 2017 году «Бессмертный полк» прошагал уже по 1270 населенным пунктам России и по 42 странам.
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