В КЦ «Братеево» откроют выставку, посвященную Дню Победы

Экспозиция «Бессмертный полк» откроется в культурном центре «Братеево». Об этом сообщили на сайте дома культуры в четверг, 26 апреля.

Для того, чтобы принять участие в создании выставки, необходимо принести фотографии родственников и близких — ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. По словам организаторов, прием фотографий продлится до 4 мая, а сама экспозиция откроется 8 мая.

— К 9 мая мы решили организовать настоящую доску памяти, состоящую из фотографий близких и родственников наших воспитанников и коллег. В принципе, в наш культурный центр фотографию может принести любой желающий как в электронном формате (на USB-носителе), так и в распечатанном виде, — рассказала заведующая культурно-массовым сектором Светлана Галахова. — Также можно принести регалии и награды, материалы, связанные с тем временем. Словом, мы хотели бы создать настоящий стенд памяти и приглашаем к участию всех жителей района.