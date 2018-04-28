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Новая экспозиция в «Сокольниках» расскажет о знаменитых владельцах дачных домов
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Новая экспозиция в «Сокольниках» расскажет о знаменитых владельцах дачных домов 

Управа района Косино-Ухтомский 50 минут назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
В музее парка «Сокольники» откроется выставка «Дачные Сокольники. Дома и знаменитые владельцы». Экспозиция будет работать с 9 мая до 14 октября.
— Выставка являет собой продолжение вернисажа «Портрет на фоне пейзажа», посвященного дореволюционной истории одного из самых известных парков России, — сообщили в пресс-службе парка «Сокольники». — Зрители смогут погрузиться в забытые Сокольники. Когда-то этот район был элитным дачным поселком, где летом жили музыканты, художники, писатели, артисты и богатые горожане. Культурная жизнь Москвы царила в летнее время именно здесь. Дачами владели известные по всей России купеческие семьи, а творческие люди в то время собирали аншлаги в Царском павильоне.
Новая экспозиция вдохнет жизнь в историю Сокольников. Архивные планы, описания построек, афиши и карты, фотокарточки прежних владельцев и изображения самих дачных домов, некоторые из которых еще сохранились — все это будет представлено на новой выставке в музее парка «Сокольники». Дополнить картину дачной жизни дореволюционных лет помогут предметы из частных коллекций: костюмы, аксессуары повседневного обихода, почтовые открытки и даже чудом уцелевшие фрагменты построек.
Открытие выставки состоится 9 мая. Экспозиция продолжит свою работу до 14 октября. Музей парка «Сокольники», расположенный в доме 1/1 на Сокольническом валу, открыт для посещения во все дни, кроме понедельника. В будние дни гостям рады с 15 до 19 часов, по выходным и праздничным дням — с 10 до 19 часов (часовой перерыв на обед — с 13 до 14 часов). Вход в музей платный: 50 рублей, и отдельно оплачивается экскурсия по выставке: 100 рублей. Билеты можно приобрести онлайн или на первом этаже дирекции парка.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
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