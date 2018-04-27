Праздники и фестивали в парках Ростова стартуют с завтрашнего дня

С 28 апреля стартуют майские мероприятия, ростовчан ожидают выставки, концерты, соревнования и творческие мастерские. Откроет череду мероприятий зоофестиваль «Доброе сердце», его приурочили к всемирному дню собаки-поводыря. Самые добрые псы и их хозяева соберутся в парке им. Вити Черевичкина. Собаки-проводники и их хозяева покажут профессиональные навыки в мини-квесте «Мы с хозяином вдвое все преграды обойдем».

29 апреля мероприятия начнутся сразу в шести парках Ростова. Выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, вечера танцев, конкурсы, викторины и даже импровизированный концерт ждут гостей парка им. М. Горького, Н. Островского и им. Октября.

А вот парк Дружба стоит посетить любителям спортивных состязаний. Там запланирована спартакиада по волейболу, турнир по шахматам и шашкам и творческие мастерские.