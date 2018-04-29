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Звезды в куполе и крылатый матч: в Ростове в парках стартует летний сезон
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Звезды в куполе и крылатый матч: в Ростове в парках стартует летний сезон 

161.ru 33 минуты назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 29 апреля, в донской столице в парках открывается летний сезон. В честь этого в парке имени Горького утром с десяти утра до семи вечера будет выставка коллекционеров «Старый город», выставка мастеров декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». В час дня на эстраде пройдет концерт, а в шесть часов вечера в шахматном павильоне состоится вечер танцев в клубе «Кому за 30…».
А вечером ростовчан ждет захватывающее зрелище — в куполе обсерватории горожанам покажут звезды. В парке Островского весь день будет спортивно-игровая программа.
— В Парке культуры и отдыха имени Октября с 17:00 до 18:00 на эстраде состоится «Воскресный вечер в парке»: конкурсы, викторины, импровизированный концерт посетителей, — рассказали в пресс-службе городской администрации.
В парке культуры и отдыха «Дружба» с 11:00 до 18:00 пройдет «Крылатый мяч» — спартакиада по волейболу.
— На шахматной площадке с 11:00 до 18:00 ждут всех на турнир по шахматам и шашкам «Золотая ладья». В это же время на территории парка пройдет творческая мастерская «Волшебные бутоны», — прокомментировали в городской администрации.
Парк Черевичкина приглашает ростовчан на развлекательную программу с участием ростовых кукол.
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