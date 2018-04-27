В школе №2098 провели конкурс-квест «Экскурсия по галереям мира»

В среду, 26 апреля, в рамках недели иностранных языков в школе № 2098 на Дегунинской прошел конкурс-квест «Экскурсия по галереям мира». Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«В конкурсе приняли участие учащихся 7-х и 8-х классов всех пяти подразделений школы. Конкурс состоял из 6 этапов: «Читая историю», «Путешествие по галерее. Знатоки живописи», «Конкурс переводчиков». «Конкурс пазлов», «Конкурс капитанов» и «Путешествие по городу». В этом году конкурс был посвящен музею Уффици во Флоренции, Лондонской национальной галерее, Дрезденской картинной галерее и Музею изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. По результатам всех конкурсов победила команда «English machine», — уточняется на сайте.

Напомним, школа № 2098 находится по адресу ул. Дегунинская, 17А. (ео)