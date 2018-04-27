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Только посмотрите, что этот мужчина делает с камнями!
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Только посмотрите, что этот мужчина делает с камнями! 

Карельские вести 32 минуты назад
Фото: Карельские вести
Испанский скульптор Хосе Мануэль Лопес Кастро стал известным на весь мир благодаря своей серии работ из камней. В руках этого мужчины они превращаются в мягкое и тягучее вещество, что смотрится просто великолепно! Хосе заставляет камни не только плавится, но и даже плакать.
Художник говорит, что его взаимоотношения с гранитом и кварцем напоминают магию: «За работой я не чувствую себя скульптором, я — друид. Потому что мои отношения с камнями не столько физические, сколько мистические. Я разговариваю с ними, ведь у них тоже есть душа…».
Идеи скульптур испанцу подсказывают камни. Они сами наталкивают художника на мысль, во что могут превратиться.
Как утверждает Хосе Мануэль Лопес Кастро, камни на его родной земле пропитаны особой волшебной атмосферой, поэтому техника в его работах — далеко не самое главное. Секрет скульптора в том, что он может почувствовать их древнюю магию…
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