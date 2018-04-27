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Выставка «Футбол и не только» к ЧМ-2018 откроется в Новой Третьяковке в мае
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Выставка «Футбол и не только» к ЧМ-2018 откроется в Новой Третьяковке в мае 

Агентство «Москва» 1 час назад
Выставка «Футбол и не только», приуроченная к чемпионату мира по футболу 2018 г., откроется 9 мая в Новой Третьяковке на ул. Крымский Вал. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной Третьяковской галереи.
«Выставка приурочена к главному спортивному событию лета — чемпионату мира по футболу 2018 г. В экспозицию вошли скульптурные и живописные произведения 1930-1990-х гг. из собрания Третьяковской галереи. Она откроется 9 мая и продлится до 9 сентября в залах Новой Третьяковки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в экспозицию, в частности, войдут работы Александра Дейнеки («Эстафета», «Стометровка», «Перед стартом»), Елены Янсон-Манизер («Физкультурница»), Иосифа Чайкова («Хоккеисты»).
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