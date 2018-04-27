Семеро смелых

Семеро художников отправились в Арктику — это не начало низкопробного анекдота, а новый проект компании «Норникель» , который будет реализован в ходе благотворительной программы «Мир новых возможностей». 26 апреля на территории московского « Красного октября » представители компании и кураторы проекта объявили публике свою задумку — открыть самую северную арт-резиденцию России. «Лента.ру» побеседовала с авторами программы и выяснила, зачем Заполярью понадобились художники.

В подвале бывшей кондитерской фабрики приглушен свет и звучит мрачный шведский эмбиент — тревожная композиция If I Had a Heart артистки Fever Ray. На полу разбросаны говорящие камни, проектор в углу помещения показывает арктические пейзажи. Посетители презентации сгрудились возле столов с едой. Между ними маневрирует вежливый мужчина, который объясняет всем, что разложенные булыжники — это арт-объект. «Внутри спрятаны книги. Если подойти к камню, он реагирует на движение и проигрывает отрывок из произведения», — говорит он. Экран с пейзажами тоже не так прост — если при помощи компьютерной мыши, расположенной на столе, навести курсор на какой-либо объект в кадре, то звучит его название на языке коренных жителей Севера.

Арт-резиденция — это часть проекта «Вторая школа», также запущенного «Норникелем». Она будет работать в течение двух недель дважды в год. Смены, в зависимости от сезона, получили названия «Полярный день» и «Полярная ночь». Семерых художников, творческие заявки которых понравятся жюри, отправят в поселок Никель, расположенный на самом севере Кольского полуострова на границе с Норвегией. Там, под руководством известных художников, резиденты будут работать над арт-объектами, художественными произведениями, выставками или театральными постановками. Условие — проект должен напрямую быть связан с жизнью поселка и окружающей его природы. Прием заявок, кстати, уже открыт.

«Молодые художники и студенты художественных вузов, которые пришли сюда, возможно, отправятся в арт-резиденцию, — объясняет куратор проекта Александра Кременец. — Мы организовали для них небольшую выставку произведений искусства в северной стилистике — это работы Лены Демидовой и Ани Толкачевой, которые были созданы в Мончегорске».

Зачем везти московских художников в поселок на краю страны, объясняет представитель «Норникеля» Игорь Сухотин: «Там расположена наша производственная площадка, где живут и работают наши сотрудники. Важно то, что проект родился по инициативе самих жителей, победив в конкурсе социальных проектов компании, и мы видим в нем большие перспективы».

«Безусловно, компания будет помогать, но мы нацелены на то, чтобы арт-резиденция и центр как минимум работали на пороге рентабельности», — отмечает Сухотин. О том, как арт-резиденция будет зарабатывать деньги, представитель «Норникеля» рассказывать не стал — созданием экономически устойчивой модели займется директор «Второй школы». Его еще предстоит выбрать.

«Вторая школа» располагается на третьем этаже бывшего учебного заведения. Там организовали школу йоги, выставочное пространство, запустили курсы вокального мастерства. Там также проводятся мастер-классы и проходят выступления приглашенных артистов. Второй этаж здания пока закрыт, а на третьем располагаются Центр государственных услуг и две спортивные школы.

На мероприятие пришла также Марина Смирнова , президент фонда «Живая классика». Созданию арт-резиденции в Никеле она несказанно обрадовалась. «Мне очень нравится эта идея. Я вообще за то, чтобы моногорода и поселки с градообразующими предприятиями отдавать „на растерзание“ художникам. Есть огромное количество молодых и перспективных творческих личностей и города, у которых наблюдаются сложности с культурной средой. Поймите, городам нужна мифология, и ее нужно создавать, а художники способны это сделать», — подчеркивает Смирнова.

Начинается официальная часть презентации. Посетителям предлагают угадать, где же на карте находится поселок Никель. Первый доброволец неуверенно тычет пальцем куда-то в Сибирь. Совсем чуть-чуть промахнулся. Второй участник указывает на Мурманскую область, но не на границу с Норвегией. Ведущий, впрочем, закрывает на это глаза: «Ладно, чтобы не тормозить тут… ты победил!»

Слово берет Андрей Кирпичников , директор департамента общественных связей «Норникеля». Он без лукавства объясняет, почему горно-металлургическая компания заинтересовалась искусством: «"Вторая школа" — это, во-первых, обычная школа, школа номер два, которая закрылась. Но еще она «вторая», потому что первая уже была — это школа подвига, тяжелой работы и труда, выполнения плана любой ценой, школа выживания и победы. Сейчас пришло время другой школы — полноценной жизни. А жить полноценной жизнью невозможно, если нет возможности и пространства для творчества. И вот эту вторую школу предстоит пройти и нашим жителям, и сотрудникам — жить полной жизнью».

По словам Кирпичникова, раньше на Север шли затем, чтобы испытать страдания за большие деньги: «В советское время это называлось „поездка за длинным рублем“. Сейчас ситуация изменилась — хорошие деньги можно получать и без страданий. Современному человеку нужны современные условия».

Аудитории представляют членов жюри, которые будут отбирать художников для арт-резиденции. Помимо Кирпичникова, это художница Марина Звягинцева , урбанист Сергей Царев и художник Иван Лунгин. Последний отправится в арт-резиденцию вместе с победителями отбора в качестве наставника и куратора.

Каждому из членов жюри дают слово. Марина Звягинцева предается воспоминаниям о Норильске, который окрестила «другой планетой». «Ты испытываешь культурный шок и понимаешь — вот они, пространства, которые хочется освоить. Когда въезжаешь в город, ты осознаешь, что он на самом деле насыщен культурной средой. Библиотека, с которой я работала, снаружи — неприметное серое здание. А внутрь заходишь, и там прекрасно. Ведь из-за погоды в Норильске вся жизнь происходит внутри зданий», — отмечает художница.