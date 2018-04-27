Выставка архитектуры и дизайна АРХ Москва

АРХ Москва — коммуникационная площадка, объединяющая ведущие зарубежные и российские архитектурные, дизайнерские бюро, девелоперов, а также производителей и дистрибьюторов эксклюзивных материалов. Это лучшая платформа для установления контактов в сфере архитектуры, дизайна, девелопмента и строительства.

В 2018 году АРХ Москва будет проходить параллельно 6-й Московской биеннале архитектуры. В выставке примут участие более 300 компаний из 14 стран — Германии, Испании, Италии, Латвии, Норвегии, Польши, России, Словении, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции и Швеции. На 6 дискуссионных площадках состоятся более 100 мероприятий деловой программы.

Основные разделы:

Проекты биеннале

Международные проекты

Девелопмент

Архитектура

АРХ Маркет

Дизайн-бюро

Экстерьерные и Интерьерные решения

Свет в Архитектуре

Детали

Тема выставки в 2018 году — Перестройка-2. Кураторы: Барт Голдхоорн, Илья Мукосей.

В залах 16-17 расположатся проекты, раскрывающие тему выставки — экспозиция Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (МОСКОМАРХИТЕКТУРА), специальный кураторский проект «Перестройка-2. Инструменты», экспозицию молодых бюро «REдевеломпент. Архитектор в построенном городе» и др.

Впервые в зале № 5 будет располагаться экспозиция Почетного Гостя выставки — Республики Татарстан. Выбор и приглашение Почетного Гостя обусловлены тем, что за последние несколько лет Татарстан осуществил мощный прорыв в создании комфортной городской среды и развитии общественных пространств. Этим опытом крайне важно поделиться с профессиональным сообществом и всеми, кто интересуется данной тематикой.

АРХ Каталог ежегодно демонстрирует работы ведущих российских архитекторов — актуальный срез российской архитектуры. Представленные в этом разделе материалы будут соответствовать теме «ПЕРЕСТРОЙКА-2».

Несколькими специальными проектами будет представлена тема дизайна. Посетителей ожидают:

Выставочный проект FOLLOW DESIGN 2018, представляющий продукцию для дизайна интерьеров от европейских и американских брендов премиального сегмента

Кураторский фотопроект «12: ВРЕМЯ, ЭПОХИ, СТИЛИ, ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО»

Проект TILE OF SPAIN SPACE, где будут представлены инновационные решения флагманских испанских производителей керамических покрытий, и другие проекты

В рамках АРХ Москвы состоятся:

Международный конкурс архитектурного рисунка «АрхиГрафика 5»

Международный конкурс студенческих проектов Steel2Real-18 Дизайн-конкурс одного дня ONE DAY DESIGN CHALLENGEъ

Конкурс-премия «Буква А»

Подведение итогов воркшопа International Building Challenge

Научно-практическая конференция «Устойчивое развитие территорий: от малых городов к мегаполисам»

Программа лекций о практиках применения BIM-технологий в архитектуре

Интерактивная квест-экспозиция «Что такое настоящий эко-город?»

Церемонии награждения лауреатов премий «ЭКО_ТЕКТОНИКА» и АРХИWOOD и множество других событий.

Подробнее об АРХ Москве — на официальном сайте мероприятия.