Выставка архитектуры и дизайна АРХ Москва 

АРХ Москва — коммуникационная площадка, объединяющая ведущие зарубежные и российские архитектурные, дизайнерские бюро, девелоперов, а также производителей и дистрибьюторов эксклюзивных материалов. Это лучшая платформа для установления контактов в сфере архитектуры, дизайна, девелопмента и строительства.
В 2018 году АРХ Москва будет проходить параллельно 6-й Московской биеннале архитектуры. В выставке примут участие более 300 компаний из 14 стран — Германии, Испании, Италии, Латвии, Норвегии, Польши, России, Словении, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции и Швеции. На 6 дискуссионных площадках состоятся более 100 мероприятий деловой программы.
Основные разделы:
Проекты биеннале
Международные проекты
Девелопмент
Архитектура
АРХ Маркет
Дизайн-бюро
Экстерьерные и Интерьерные решения
Свет в Архитектуре
Детали
Тема выставки в 2018 году — Перестройка-2. Кураторы: Барт Голдхоорн, Илья Мукосей.
В залах 16-17 расположатся проекты, раскрывающие тему выставки — экспозиция Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (МОСКОМАРХИТЕКТУРА), специальный кураторский проект «Перестройка-2. Инструменты», экспозицию молодых бюро «REдевеломпент. Архитектор в построенном городе» и др.
Впервые в зале № 5 будет располагаться экспозиция Почетного Гостя выставки — Республики Татарстан. Выбор и приглашение Почетного Гостя обусловлены тем, что за последние несколько лет Татарстан осуществил мощный прорыв в создании комфортной городской среды и развитии общественных пространств. Этим опытом крайне важно поделиться с профессиональным сообществом и всеми, кто интересуется данной тематикой.
АРХ Каталог ежегодно демонстрирует работы ведущих российских архитекторов — актуальный срез российской архитектуры. Представленные в этом разделе материалы будут соответствовать теме «ПЕРЕСТРОЙКА-2».
Несколькими специальными проектами будет представлена тема дизайна. Посетителей ожидают:
Выставочный проект FOLLOW DESIGN 2018, представляющий продукцию для дизайна интерьеров от европейских и американских брендов премиального сегмента
Кураторский фотопроект «12: ВРЕМЯ, ЭПОХИ, СТИЛИ, ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО»
Проект TILE OF SPAIN SPACE, где будут представлены инновационные решения флагманских испанских производителей керамических покрытий, и другие проекты
В рамках АРХ Москвы состоятся:
Международный конкурс архитектурного рисунка «АрхиГрафика 5»
Международный конкурс студенческих проектов Steel2Real-18 Дизайн-конкурс одного дня ONE DAY DESIGN CHALLENGEъ
Конкурс-премия «Буква А»
Подведение итогов воркшопа International Building Challenge
Научно-практическая конференция «Устойчивое развитие территорий: от малых городов к мегаполисам»
Программа лекций о практиках применения BIM-технологий в архитектуре
Интерактивная квест-экспозиция «Что такое настоящий эко-город?»
Церемонии награждения лауреатов премий «ЭКО_ТЕКТОНИКА» и АРХИWOOD и множество других событий.
Подробнее об АРХ Москве — на официальном сайте мероприятия.