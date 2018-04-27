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Новая выставка акварелей откроется в Выборгском замке 6 мая
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Новая выставка акварелей откроется в Выборгском замке 6 мая 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В Выборгском замке 6 мая откроется очередная, но не менее значимая и зрелищная выставка акварелей художника Трофимова под названием «Камерная музыка акварели Севера». Об этом ivbg.ru рассказали в пресс-службе замка.
Художник Трофимов родился в годы Великой Отечественной войны 6 мая 1943 года в селе Лебяжьем Егорьевского района Алтайского края. Раннее детство провел с 1946 года по1949 год в Ленинграде. С 1949 по 1957 год провел на южном Урале в г. Челябинск, «Завод Маяк», где любовь к рисованию привила ему Яковлева Тамара Яковлевна — учитель рисования. По окончании семилетки в 1957 году поступил в Ленинградское художественно — графическое педагогическое училище, которое и закончил. В 1963 году как молодой специалист прибыл на работу в Приполярную Инту, где проживает, и по сей день. Занимался педагогической работой, оформительством, а с 1967 года профессиональной творческой деятельностью как акварелист. Любимые техники: карандаш, гелиевая ручка, акварель.
Главное место в творчестве занимает пейзаж севера — суровый, могучий, монументальный, лирически теплый и бесконечно ранимый. Участник Зарубежных, Всесоюзных СССР, Российских, региональных и Коми Республиканских выставок. Около ста персональных выставок провел в городах Выборг, Воркута, Инта, Ухта, Печора, Сыктывкар, Усинск. Творческая активность позволила выставить более одной тысячи работ. Подарены около тысячи листов покидающим Крайний Север. В свои 75 лет полон творческих планов, активен, глубок, последователен. Настоящая подборка графических листов знакомит Вас с широкой палитрой пейзажей Приполярья, Любовью Виталия Викторовича всей его многотрудной жизнью.
На картины выставки можно будет посмотреть в главном музейном корпусе, «конференц зал» (1 этаж). Время проведения: 6 мая (открытие в 15.00) — 30 июня 2018. Режим работы: вт-вс, 10.00 — 18.00.
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