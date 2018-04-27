МТРК «Мир» примет участие в выставке «СМИ в Беларуси»

В Минске практически все готово к проведению масштабного медиафорума — 22-й Международной выставки «СМИ в Беларуси». Мероприятие соберет несколько сотен теле— и радиожурналистов, а также представителей печатного слова, передает телеканал «МИР 24». Каждый день выставки посветят отдельной теме. Одной из главных станет развитие региональной прессы. Министерство информации всерьез занимается продвижением этой подотрасли.

«Важно поддержать наши региональные СМИ, сам по себе факт, что такой день отведен региональным СМИ, — это важно, это и аванс для развития нашей районной и областной прессы, кто держит на плечо инфополе страны и подпитывает кадрами республиканские СМИ», — сказал заместитель министра информации Республики Беларусь Павел Легкий.

Международная специализированная выставка «СМИ в Беларуси» откроется 3 мая. Для телерадиокомпании «Мир» участие в форуме — ежегодное мероприятие. Ее стенд традиционно — в центре зала. На протяжении трех дней можно будет увидеть презентации проектов и поучаствовать в конкурсах.

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