Пермь. Выходные в городе.

ФЛЕШМОБ ЖОНГЛЕРОВ

28 АПРЕЛЯ

ЭКСТРИМ-ПАРК

Жители города приглашены принять участие в жонглерской акции, которая начинается в 15.00. На мастер-классах участники познакомятся с различными видами реквизита и способами жонглирования. В акции могут принять участие все желающие. Кто хочет научиться жонглировать тремя мячами?

КОНЦЕРТ В ДОМЕ СМЫШЛЯЕВА

28 АПРЕЛЯ

ЩЕЛКУНЧИК

28 АПРЕЛЯ

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Если вы среди тех счастливчиков, кому удалось приобрести билеты на одну из самых красивых и знаковых постановок Пермского театра оперы и балета, то обязательно послушайте увлекательную лекцию балетного критика Богдана Королька.

СТИХИ В ТЕМНОТЕ

28 АПРЕЛЯ

ТЕАТР «КТО», КУЙБЫШЕВА 67/1 Театр-лаборатория «ПТАХ» и частная филармония «Триумф» приглашают зрителей стать участниками поэтического хэппенинга «Стихи в темноте». Участники создадут особую атмосферу, где не видно привычного, но слышно нечто большее. В абсолютно тёмном зале вы сможете прочитать любимые стихи, которые волнуют вас, стихи, которые постоянно звучат внутри и становятся выражением ваших чувств. Будет слышен только ваш голос, ваша интонация, ваше настроение. Начало концерта в 22.00. Билеты можно приобрести по ссылке.

КИНОКЛУБ ЛАБОРАТОРИИ СОВРЕМЕННОГО ЗРИТЕЛЯ

28 И 29 АПРЕЛЯ

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

В 145 сезоне в Пермском театре оперы и балета начала свою работу «Лаборатория современного зрителя» — общедоступная бесплатная школа культурного образования для зрителей. С одной стороны, она объединяет просветительские проекты, которые уже знакомы пермской публике: лекции перед спектаклями, творческие встречи, обсуждения, с другой — открывает множество новых возможностей глубже познакомиться с театральным и культурным контекстом. 28 апреля все желающие приглашаются на разбор фильма Алехандро Ходоровски «Танец реальности», а 29 апреля состоится обсуждение картины «Бесконечная поэзия». Вход на мероприятия свободный, но по обязательной предварительной регистрации. Начало в 19.00. КУРАТОРСКАЯ ЭКСКУРСИЯ ВЛАДИМИРА БЕРЕСНЕВА

29 АПРЕЛЯ

ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Владимир Береснев, заведующий отделом новейших течений Пермской государственной художественной галереи, проведет экскурсию по выставке «Пермь как Пермь». Организаторы обещают, что знакомые городские ландшафты многие смогут увидеть по-новому, а город откроется с неожиданного ракурса. Начало экскурсии в 14.00. Вход по билетам галереи.

29 АПРЕЛЯ

СТАДИОН «ЗВЕЗДА»

В воскресенье состоится матч 28 тура РОСГОССТРАХА Чемпионата России «Амкар» — «Спартак». Билеты доступны на сайте. Приходите поддержать красно-черных! Начало матча в 16.00.

ЛЕКЦИИ ОТ КУРИЛКИ ГУТЕНБЕРГА

29 АПРЕЛЯ

ЦЕНТР ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Просветительский проект «Курилка Гутенберга» проведет сразу две лекции: «Смотрят ли нейронные сети рекламу автомобилей», лектор — Денис Яруллин, преподаватель ПГНИУ, и «Луна, разрушение мифов», лектор — Сергей Полищук , руководитель астроклуба «Телескоп». Первая лекция посвящена тому, как современная когнитивная лингвистика, заручившись поддержкой иных направлений digital humanities, моделирует то, как люди воспринимают поликодовые тексты (т.е. тексты, в которых есть не только вербальная, но и визуальная составляющая), и как эти модели затем можно применять в различных прикладных задачах. Лекция «Луна, разрушение мифов» посвящена луне, её изображениям, полученным через крупнейшие телескопы и искусственные спутники луны. Будут показаны геологические образования луны, которые можно сфотографировать через обычный фотоаппарат и небольшой телескоп. И будут затронуты вопросы: «Как устроена Луна и как она появилась?», «Были ли американцы на Луне?», «Чем занят китайский луноход на Луне?», «Почему последнее время на Луну не летают люди?». Начало лекций в 17.00. Вход свободный. «ПАРМА» — "АВТОДОР"

29 АПРЕЛЯ

УДС «МОЛОТ»

Регулярный сезон заканчивается, а битва за плей-офф в самом разгаре. В это воскресенье баскетбольный клуб «ПАРМА» сыграет домашний матч с саратовским «Автодором». Начало встречи в 17.15. Билеты можно приобрести вот тут. Увидимся на матче!

ПЕРМЬ — ТРЕТЬЯ

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Выставка «Пермь — Третья» проходит с 11 апреля по 20 мая. «Пермь — Третья» — это антология пермского актуального искусства с 70-х годов ХХ-го века по наши дни. «Пермь — Третья» — это отсылка к городскому фольклору. Такое название в народе музей PERMM получил, когда располагался на Речном вокзале рядом с железнодорожным вокзалом Пермь-1. Так как вокзал Пермь-2 тоже есть, а перевёрнутая М в логотипе PERMM напоминает цифру 3, музей и получил такое прозвище. Музей PERMM крайне обстоятельно подошел к новой выставке. С 2016 года музей ведет масштабную научно-исследовательскую работу, собирая интервью художников, кураторов, культуртрегеров и арт-менеджеров. В итоге накопился обширный материал, опираясь на который удалось выявить наиболее значимые события и имена в актуальном искусстве региона. Эта работа еще не завершена, исследование продолжается. Выставка «Пермь — Третья» — это промежуточный результат научной деятельности музея.

Картина работы П. Е. Размахнина. Вид Перми. Акварель 1832 года. Старейшее сохранившееся изображение Перми — панорама со стороны Камы