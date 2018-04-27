С. Собянин подписал распоряжение об установке памятного знака погибшим на войне работникам ВСХВ в Москве

Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы

«Установить до 31 декабря 2020 г. памятный знак работникам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., на территории акционерного общества «Выставка достижений народного хозяйства» (проспект Мира, д. 119, стр. 57) при условии финансового обеспечения в полном объеме выполнения работ по проектированию, изготовлению, установке и благоустройству прилегающей территории за счет средств акционерного общества «Выставка достижений народного хозяйства», — говорится в документе.

Отмечается, что после возведения памятного знака акционерное общество «Выставка достижений народного хозяйства» обеспечит его текущее содержание.