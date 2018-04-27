В Перми впервые представили запрещенный портрет Георгия Жукова 

На художественной выставке главным экспонатом стал портрет маршала, который запретили к показу на съезде Коммунистической партии СССР в 1957 году.
В Перми посетителям выставки, посвященной борьбе советского народа с фашизмом, впервые представили ранее запрещенный портрет Георгия Жукова. Маршал Победы верхом на любимом коне изображен на фоне развалин Берлина.
Чтобы внести полотно в Центральный Выставочный Зал пришлось разобрать входные двери. Потому что картина, действительно, большая — два метра в ширину и три в длину.
Когда Хрущев решил избавиться от слишком популярного военачальника, он вывесил полотно в Кремле и обвинил Жукова в бонапартизме и присвоении им победы над Германией.
Причем сам маршал художнику, Василию Яковлеву, не позировал и вообще его творение смог оценить только после смерти мастера.
Картина Георгию Константиновичу понравилась. В ней он увидел собирательный образ народа-победителя.
После скандального съезда, картину более тридцати лет нигде не выставляли, а затем она скиталась по музейным запасникам.
Пермская выставка будет работать до 10 июня.