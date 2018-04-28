Ещё
Музей изобретателя радио Александра Попова откроется в мае в Кронштадте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Музей изобретателя радио Александра Попова откроется в мае в Кронштадте 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Музей-кабинет изобретателя радио Александра Попова откроется для широкой публике в мае в Кронштадте, сообщает kp.ru.
Как рассказал глава Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк, в экспозицию войдут научные приборы, которые принадлежали Попову и хранились в здании местного учебного центра ВМФ.
Музей-кабинет был открыт в 1906 году учениками изобретателя. До 2018-го он находился в здании бывших Минных офицерских классов. Доступ туда для посетителей был ограничен.
В мае музей откроется на базе помещений Центрального военно-морского музея, передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о росте популярности музея «Новый Иерусалим».
RT на русском: последние новости
В Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке появилась восковая фигура Меланьи Трамп В Тобольске открыли Музей семьи императора Николая II Губернатор Подмосковья заявил о росте популярности музея «Новый Иерусалим»
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После «Евровидения»: что стало с победителями1
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы50
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
Киноляпы, которые никто не замечал24
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение