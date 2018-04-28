Музей изобретателя радио Александра Попова откроется в мае в Кронштадте 

Музей-кабинет изобретателя радио Александра Попова откроется для широкой публике в мае в Кронштадте, сообщает kp.ru.
Как рассказал глава Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк, в экспозицию войдут научные приборы, которые принадлежали Попову и хранились в здании местного учебного центра ВМФ.
Музей-кабинет был открыт в 1906 году учениками изобретателя. До 2018-го он находился в здании бывших Минных офицерских классов. Доступ туда для посетителей был ограничен.
В мае музей откроется на базе помещений Центрального военно-морского музея, передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о росте популярности музея «Новый Иерусалим».