В Кронштадте откроют музей-кабинет изобретателя радио Александра Попова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. / ТАСС /. Музей-кабинет изобретателя Александра Попова откроют в мае в Кронштадте. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе районной администрации.

"Достигнута договоренность с Центральным военно-морским музеем (ЦВММ) об открытии экспозиции музея-кабинета А. С. Попова на базе помещений ЦВММ, расположенных в Итальянском дворце Кронштадта. В ее состав войдут научные приборы, принадлежавшие изобретателю радио, ранее находившиеся в здании кронштадтского учебного центра ВМФ и недоступные широкому кругу граждан", — приводит пресс-служба слова главы администрации Олега Довганюка.

По данным пресс-службы, музей откроется в мае. Ранее Музей-кабинет А. С. Попова располагался в здании бывших Минных офицерских классов, принадлежащих воинской части Минобороны РФ , и был недоступен для широкого круга посетителей.

В коллекцию музея входят приборы, созданные Поповым и его учениками. «Среди них первый „грозоотметчик“ Попова, инструменты для физических измерений и первый в истории радиоприемник. Музей так же хранит письменный стол и личные вещи ученого», — уточнили в пресс-службе.

В Петребурге уже есть два музея имени изобретателя — Мемориальный музей на базе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, где работал физик, и один из старейших научно-технических музеев мира — Центральный музей связи имени А. С. Попова.

Ранее закрытый город воинской славы Кронштадт в последние годы ведет активную деятельности по привлечению туристов. Летом на острове откроется филиал московского парка «Патриот», два новых ресторана в военно-морской стилистике и другие объекты. По данным администрации района, в 2017 году количество туристов впервые превысило 1,3 млн человек, свыше 50 тыс. из них стали гостями Кронштадта в День ВМФ.