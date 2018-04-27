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«Родина-мать зовет»: в Пермь привезли советские агитационные плакаты. Отгадайте, что на них написано
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«Родина-мать зовет»: в Пермь привезли советские агитационные плакаты. Отгадайте, что на них написано 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В пермском Центральном выставочном зале открылась выставка «Арт. Поддержка». Сюда привезли из центра «Росизо» несколько десятков агитационных плакатов времен 30-40-х годов прошлого столетия.
Основные темы, конечно, — это победа, труд и патриотизм.
— Плакаты размещались в окнах здания ТАСС, распространялись по стране, вывозились на фронт, — рассказывают организаторы выставки. — Над листами работали более 130 художников и 80 поэтов. Плакаты отражали знаковые события на фронте, в международной политике и в тылу. Всего за пять лет было создано более полутора тысяч плакатов общим тиражом два миллиона экземпляров.
Главный экспонат выставки — конный портрет маршала Жукова. Это огромное полотно, которое было показано на пленуме КПСС в 1957 году. Картина получила шквал критики от партийных деятелей.
Маршал Жуков на коне Кумире
Мы прогулялись по выставке, рассмотрели рисунки и хотим проверить, сможете ли вы угадать, что написано на агитках.
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