«Родина-мать зовет»: в Пермь привезли советские агитационные плакаты. Отгадайте, что на них написано

В пермском Центральном выставочном зале открылась выставка «Арт. Поддержка». Сюда привезли из центра «Росизо» несколько десятков агитационных плакатов времен 30-40-х годов прошлого столетия.

Основные темы, конечно, — это победа, труд и патриотизм.

— Плакаты размещались в окнах здания ТАСС , распространялись по стране, вывозились на фронт, — рассказывают организаторы выставки. — Над листами работали более 130 художников и 80 поэтов. Плакаты отражали знаковые события на фронте, в международной политике и в тылу. Всего за пять лет было создано более полутора тысяч плакатов общим тиражом два миллиона экземпляров.

Главный экспонат выставки — конный портрет маршала Жукова. Это огромное полотно, которое было показано на пленуме КПСС в 1957 году. Картина получила шквал критики от партийных деятелей.

Маршал Жуков на коне Кумире

Мы прогулялись по выставке, рассмотрели рисунки и хотим проверить, сможете ли вы угадать, что написано на агитках.

//